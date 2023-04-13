Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Киевщине размыло дамбу: вода подтопила Иванков

Алена МазуренкоЧетверг, 13 апреля 2023, 15:47
На Киевщине размыло дамбу: вода подтопила Иванков
фото: Небытов в TG

В Вышгородском районе Киевской области размыло дамбу местного пруда, вода подтопила две улицы в поселке Иванков. Укргидрометцентр предупреждает, что в других районах области также возможны затопления из-за половодья.

Источник: начальник Нацполиции Киевской области Андрей Небытов, КМВА

Дословно Небытов: "В поселке Иванков в результате длительных дождевых осадков размыло дамбу местного пруда, вода упала в реку, которая проходит неподалеку жилых улиц. Водой размыло и подтопило две улицы.

Реклама:

Сейчас полицейские и ГСЧС всячески способствуют местным жителям преодолеть бедствие, работают соответствующие службы по очистке водоотводных каналов. Уровень воды постепенно снижается".

Детали: Кроме того украинский гидрометеорологический центр объявил II уровень опасности на Киевщине 13-14 апреля из-за опасных гидрологических явлений.

Сообщается, что в результате пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС, на реку Днепр в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет отмечаться затопление пойменных территорий и начальное затопление низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков в ряде приречных населенных пунктов.

ВИДЕО ДНЯ

Также предупреждение объявили из-за половодья на Верхнем Днепре, через водохранилища Днепровского каскада, на Десне в пределах Черниговской области, в г. Чернигов (район Кордовка), на р. Снов.

Темы: Киевская областьвода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Киевская область
В Киеве и области работала ПВО
На Киевщине глава ВВК выписывала "липовые" справки уклонистам за 10 тысяч долларов
Утренняя ракетная атака РФ по Киевской области: двое гражданских получили травмы
Последние новости
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может продолжить атаки по Украине
14:49
обновленоВ Украине объявили масштабную воздушную тревогу: враг выпустил крылатые ракеты
14:41
фотоУченые создали на 3D-принтере устройство для тестирования лекарств: это может прекратить тесты на животных
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
Все новости...
Реклама: