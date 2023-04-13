На Киевщине размыло дамбу: вода подтопила Иванков

В Вышгородском районе Киевской области размыло дамбу местного пруда, вода подтопила две улицы в поселке Иванков. Укргидрометцентр предупреждает, что в других районах области также возможны затопления из-за половодья.

Источник: начальник Нацполиции Киевской области Андрей Небытов, КМВА

Дословно Небытов: "В поселке Иванков в результате длительных дождевых осадков размыло дамбу местного пруда, вода упала в реку, которая проходит неподалеку жилых улиц. Водой размыло и подтопило две улицы.

Сейчас полицейские и ГСЧС всячески способствуют местным жителям преодолеть бедствие, работают соответствующие службы по очистке водоотводных каналов. Уровень воды постепенно снижается".

Детали: Кроме того украинский гидрометеорологический центр объявил II уровень опасности на Киевщине 13-14 апреля из-за опасных гидрологических явлений.

Сообщается, что в результате пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС, на реку Днепр в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет отмечаться затопление пойменных территорий и начальное затопление низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков в ряде приречных населенных пунктов.

Также предупреждение объявили из-за половодья на Верхнем Днепре, через водохранилища Днепровского каскада, на Десне в пределах Черниговской области, в г. Чернигов (район Кордовка), на р. Снов.