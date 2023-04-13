На Одещині спіймали прикордонника, який крав і продавав зброю злодіям

Державне бюро розслідувань викрило прикордонника, який крав зброю із військової частини та продавав її представникам криміналітету.

Джерело: пресслужба Державного бюро розслідувань

Деталі: За інформацією слідства, у листопаді минулого року правоохоронець налагодив незаконний збут боєприпасів та вибухівки, яку крав із своєї військової частини. "Товар" він збував серед представників криміналітету, які раніше притягувались до відповідальності за торгівлю зброєю. За даними ДБР, таким чином він встиг продати набої та гранати Ф-1.

Ділка затримали 12 квітня під час реалізації чергової партії боєприпасів та зброї. Він планував продати за 600 доларів США майже півтори тисячі патронів та пістолет.

Наразі встановлюється джерело надходження зброї та інші причетні особи. Правоохоронцю планують повідомити про підозру за незаконний збут зброї (ч. 1 ст. 263 КК України). Йому загрожуватиме до 7 років у в’язниці.

Виправлено: Раніше із заголовку новини слідувало, що спіймано поліцейського.