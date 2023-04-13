Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Одещині спіймали прикордонника, який крав і продавав зброю злодіям

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 13 квітня 2023, 16:29
На Одещині спіймали прикордонника, який крав і продавав зброю злодіям
Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань викрило прикордонника, який крав зброю із військової частини та продавав її представникам криміналітету.

Джерело: пресслужба Державного бюро розслідувань

Деталі: За інформацією слідства, у листопаді минулого року правоохоронець налагодив незаконний збут боєприпасів та вибухівки, яку крав із своєї військової частини. "Товар" він збував серед представників криміналітету, які раніше притягувались до відповідальності за торгівлю зброєю. За даними ДБР, таким чином він встиг продати набої та гранати Ф-1.

Реклама:

Ділка затримали 12 квітня під час реалізації чергової партії боєприпасів та зброї. Він планував продати за 600 доларів США майже півтори тисячі патронів та пістолет.

Наразі встановлюється джерело надходження зброї та інші причетні особи. Правоохоронцю планують повідомити про підозру за незаконний збут зброї (ч. 1 ст. 263 КК України). Йому загрожуватиме до 7 років у в’язниці.

 

Виправлено: Раніше із заголовку новини слідувало, що спіймано поліцейського.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Одеська областьзброяПрикордонна службакримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Одеська область
Хабар за встановлення сонячної батареї на даху колонії вимагали з іноземця на Одещині
Одещина: вночі над морем збили 8 ракет
В Одесі пролунали вибухи, ворог атакував область "Калібрами"
Останні новини
18:22
Росія має компенсувати "Нафтогазу" збитки в Криму – суд Британії 
18:18
У "Дії" можна буде подати скаргу на укриття або знайти найближче на інтерактивній мапі
18:14
На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей − Зеленський
18:12
У кількох маршрутках Києва з'явилася можливість безготівкової оплати проїзду
18:06
Уряд Італії підтримав продовження військової допомоги Україні на 2024 рік
18:00
Уряд затвердив порядок роботи Держсистеми онлайн-моніторингу грального бізнесу
17:53
Окупанти викрали зі зоопарків на ТОТ рідкісних бенгальських тигрів
17:40
Посли G7 застерегли Україну від поспішних призначень у Рахункову палату
17:34
У Польщі засудили 14 членів шпигунської мережі Росії, серед них – українці й білоруси
17:27
"Укрзалізниця" запустила у продаж додаткові місця на "ажіотажні напрямки"
Усі новини...
Реклама: