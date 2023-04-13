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На Одесчине поймали пограничника, который крал и продавал оружие преступникам

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 13 апреля 2023, 16:29
На Одесчине поймали пограничника, который крал и продавал оружие преступникам
Фото: ГБР

Государственное бюро расследований разоблачило пограничника, который воровал оружие из воинской части и продавал его представителям криминалитета.

Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований

Детали: По информации следствия, в ноябре прошлого года милиционер наладил незаконный сбыт боеприпасов и взрывчатки, которую воровал из своей воинской части. Оружие он сбывал среди представителей криминалитета, которые ранее привлекались к ответственности за торговлю оружием.

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По данным ГБР, таким образом он успел продать патроны и гранаты Ф-1.

Дельца задержали 12 апреля во время реализации очередной партии боеприпасов и оружия. Он планировал продать за 600 долларов США почти полторы тысячи патронов и пистолет. 

Сейчас устанавливается источник поступления оружия и другие причастные лица.

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Правоохранителю планируют сообщить о подозрении за незаконный сбыт оружия (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Ему будет грозить до 7 лет в тюрьме.

 

Исправлено: Ранее из заголовка новости следовало, что пойман полицейский.

Темы: Одесская областьоружиеПограничная службакриминал
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