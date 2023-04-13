Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Одесчине поймали пограничника, который крал и продавал оружие преступникам

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 13 апреля 2023, 16:29
На Одесчине поймали пограничника, который крал и продавал оружие преступникам
Фото: ГБР

Государственное бюро расследований разоблачило пограничника, который воровал оружие из воинской части и продавал его представителям криминалитета.

Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований

Детали: По информации следствия, в ноябре прошлого года милиционер наладил незаконный сбыт боеприпасов и взрывчатки, которую воровал из своей воинской части. Оружие он сбывал среди представителей криминалитета, которые ранее привлекались к ответственности за торговлю оружием.

По данным ГБР, таким образом он успел продать патроны и гранаты Ф-1.

Дельца задержали 12 апреля во время реализации очередной партии боеприпасов и оружия. Он планировал продать за 600 долларов США почти полторы тысячи патронов и пистолет. 

Сейчас устанавливается источник поступления оружия и другие причастные лица.

Правоохранителю планируют сообщить о подозрении за незаконный сбыт оружия (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Ему будет грозить до 7 лет в тюрьме.

ВИДЕО ДНЯ
 

Исправлено: Ранее из заголовка новости следовало, что пойман полицейский.

Темы: Одесская областьоружиеПограничная службакриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пригожин возвращает расположение Путина – ISW

Бразилия "повторяет российскую и китайскую пропаганду" о войне в Украине – Белый дом

фотоСпутник показал сгоревший украинский самолет в Судане

Украинец, совершивший самоподжог перед консульством в Кракове, умер в больнице

НАТО больше не допускает временной оккупации своей территории в случае нападения РФ – NYT

Летом 2022 года пьяный солдат расстрелял комбата морпехов николаевской бригады

Все новости...
Одесская область
Ночная атака "Шахедов": в Одесской области есть попадание в предприятие
РФ атаковала истребителями Одесскую область: ПВО сбила две ракеты Х-59
В Житомирской области дрон повредил объект инфраструктуры, в Одесской – ракета попала в монастырь УПЦ МП
Последние новости
05:12
Китай готов сотрудничать с Россией и искать способ урегулирования "кризиса в Украине" – МИД
04:14
Пригожин возвращает расположение Путина – ISW
03:41
В ожидании контрнаступления оккупанты в Энергодаре разграбляют школы и детсады – сопротивление
02:58
"Ценит симметрию": NYT назвал вероятную дату выдвижения Байдена на второй срок
02:04
Бразилия "повторяет российскую и китайскую пропаганду" о войне в Украине – Белый дом
01:37
фотоВраг атаковал Никополь и громады, есть раненый
00:42
Меркель получила высшую государственную награду ФРГ - не все ее однопартийцы это поддержали
00:24
Россияне били по Сумщине, более 100 прилетов из АГС и артиллерии
23:49
Швеция договорилась с Финляндией о закупке БТР нового поколения
23:30
фотоСпутник показал сгоревший украинский самолет в Судане
Все новости...
Реклама: