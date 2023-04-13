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Німеччина хоче дозволити Польщі передати Україні 5 МіГ-29 – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 13 квітня 2023, 17:35

Уряд Німеччини хоче ухвалити позитивне рішення про дозвіл Польщі поставити Україні винищувачі МіГ-29.

Про це німецькому виданню Süddeutsche Zeitung стало відомо з урядових кіл, пише "Європейська правда".

Рішення має бути ухвалене цього четверга, повідомив раніше міністр оборони Борис Пісторіус. 

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Як відзначає видання, йдеться про п'ять літаків МіГ-29 зі старих запасів Німецької демократичної республіки, які свого часу Німеччина передала Польщі. 

Німецький уряд не бачить принципової проблеми в цій поставці, оскільки вона лише поповнить авіапарк України, підкреслює видання. На відміну від постачання західних винищувачів, поставка літаків МіГ-29 не додає нової якості в оснащення українських збройних сил.

Польща звернулася з проханням до Берліна надати дозвіл на передачу літаків Україні в четвер.

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У 2002 році Німеччина продала Польщі 23 винищувачі МіГ-29, які Бундесвер отримав у спадок від армії Німецької демократичної республіки

Радник президента Польщі Анджея Дуди з питань безпеки Яцек Сівера заявив наприкінці березня, що на озброєнні польських ВПС і сьогодні залишається близько десятка таких літаків. 

Як правило, контракти на продаж військової техніки з Німеччини передбачають, що німецький уряд повинен дати згоду на можливу передачу третій стороні.

Минулого тижня президент Польщі Дуда заявив, що його країна вже поставила Україні вісім винищувачів МіГ-29. 

Теми: НімеччинаУкраїнавинищувачіПольща
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