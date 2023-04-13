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Германия хочет разрешить Польше передать Украине пять МиГ-29 – СМИ

"Европейская правда"Четверг, 13 апреля 2023, 17:35

Правительство Германии хочет принять положительное решение о разрешении Польши поставить Украине истребители МиГ-29.

Об этом немецкому изданию Süddeutsche Zeitung стало известно из правительственных кругов, пишет "Европейская правда".

Решение должно быть принято в этот четверг, сообщил ранее министр обороны Борис Писториус.

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Как отмечает издание, речь идет о пяти самолетах МиГ-29 из старых запасов Германской Демократической Республики, которые в свое время Германия передала Польше.

Немецкое правительство не видит принципиальной проблемы в этой поставке, поскольку она лишь пополнит авиапарк Украины, подчеркивает издание. В отличие от поставки западных истребителей, поставка самолетов МиГ-29 не добавляет нового качества в оснащение украинских вооруженных сил.

Польша обратилась с просьбой к Берлину дать разрешение на передачу самолетов Украине в четверг.

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В 2002 году Германия продала Польше 23 истребителя МиГ-29, которые Бундесвер получил в наследство от армии ГДР.

Советник президента Польши Анджея Дуды по вопросам безопасности Яцек Сивера заявил в конце марта, что на вооружении польских ВВС и сегодня остается около десятка таких самолетов.

Как правило, контракты на продажу военной техники из Германии предусматривают, что немецкое правительство должно дать согласие на возможную передачу третьей стороне.

На прошлой неделе президент Польши Дуда заявил, что его страна уже поставила Украине восемь истребителей МиГ-29.

Темы: ГерманияУкраинаистребителиПольша
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