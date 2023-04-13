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Пентагон обмежив доступ до "чутливої інформації" після зливу секретних документів

Четвер, 13 квітня 2023, 17:20

Міністерство оборони США обмежило доступ до секретної інформації після витоку військових документів.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє "Європейська правда".

"Як ви знаєте, зараз триває розслідування, яке веде Міністерство юстиції…І я також скажу, що Міністерство оборони заявило, що вони вжили заходів для подальшого обмеження доступу до чутливої інформації", – зазначила вона.

За словами представниці Білого дому, американська сторона намагається пом'якшити вплив витоку цих документів на національну безпеку США, а також на союзників і партнерів.

Жан-П'єр додала, що Пентагон також обмежив доступ до раніше оприлюднених документів.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що американський уряд близький до виявлення причетного до витоку секретних військових документів, які були опубліковані у соцмережах.

Протягом останніх тижнів у соцмережах опублікували величезну кількість документів американської розвідки. У зв'язку з цим Мін'юст США розпочав розслідування витоку, що може тривати кілька місяців.

ВІДЕО ДНЯ

Державний департамент США стверджує, що інцидент із публікацією секретних документів американського міністерства оборони не вплине на підтримку України в її війні з Росією.

Детально про витік секретних документів читайте у статті Військова (не)таємниця: що відомо про витік секретних документів США або дивіться нове відео "ЄвроПравди"

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