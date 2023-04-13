Пентагон обмежив доступ до "чутливої інформації" після зливу секретних документів

Міністерство оборони США обмежило доступ до секретної інформації після витоку військових документів.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє "Європейська правда".

"Як ви знаєте, зараз триває розслідування, яке веде Міністерство юстиції…І я також скажу, що Міністерство оборони заявило, що вони вжили заходів для подальшого обмеження доступу до чутливої інформації", – зазначила вона.

За словами представниці Білого дому, американська сторона намагається пом'якшити вплив витоку цих документів на національну безпеку США, а також на союзників і партнерів.

Жан-П'єр додала, що Пентагон також обмежив доступ до раніше оприлюднених документів.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що американський уряд близький до виявлення причетного до витоку секретних військових документів, які були опубліковані у соцмережах.

Протягом останніх тижнів у соцмережах опублікували величезну кількість документів американської розвідки. У зв'язку з цим Мін'юст США розпочав розслідування витоку, що може тривати кілька місяців.

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Державний департамент США стверджує, що інцидент із публікацією секретних документів американського міністерства оборони не вплине на підтримку України в її війні з Росією.

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