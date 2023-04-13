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Пентагон ограничил доступ к "чувствительной информации" после слива секретных документов

Четверг, 13 апреля 2023, 17:20

Министерство обороны США ограничило доступ к секретной информации после утечки военных документов.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает "Европейская правда".

"Как вы знаете, сейчас продолжается расследование, которое ведет министерство юстиции ... И я также скажу, что министерство обороны заявило, что они приняли меры для дальнейшего ограничения доступа к чувствительной информации", – отметила она.

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По словам представительницы Белого дома, американская сторона пытается смягчить влияние утечки этих документов на национальную безопасность США, а также на союзников и партнеров.

Жан-Пьер добавила, что Пентагон также ограничил доступ к ранее обнародованным документам.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американское правительство близко к выявлению причастного к утечке секретных военных документов, которые были опубликованы в соцсетях.

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В течение последних недель в соцсетях опубликовали огромное количество документов американской разведки. В связи с этим министерство юстиции США начало расследование утечки, которое может длиться несколько месяцев.

Государственный департамент США утверждает, что инцидент с публикацией секретных документов американского министерства обороны не повлияет на поддержку Украины в ее войне с Россией.

Подробно об утечке секретных документов читайте в статье Военная (не)тайна: что известно об утечке секретных документов США или смотрите новое видео "ЕвроПравды".

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