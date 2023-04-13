На Донеччині на Великдень всі богосложіння будуть онлайн

В Донецькій області на Великдень буде діяти комендантська година з 21.00 до 5.00, а богослужіння та релігійні обряди мають пройти в режимі онлайн.

Джерело: Донецька обласна держадміністрація

Деталі: Начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, у відповідності з вимогами оперативно-стратегічних угруповань військ "Хортиця" і "Таврія" він підписав розпорядження щодо заборони масових зібрань у цей період.

Реклама:

Пряма мова Кириленка: "Всі богослужіння та релігійні обряди мають пройти в онлайновому форматі, адже для росіян будь-яке зібрання. Скупчення людей може стати бажаною мішенню.

Ми не маємо права допустити жертв, яких можна уникнути, Наше завдання – максимально вживати заходи для безпеки життя та здоров`я жителів Донеччини і всіх, хто перебуває на території області".

Деталі: Начальник головного управління Нацполіції в Донецькій області Руслан Осипенко нагадав, що на території області з 21.00 до 5.00 діє комендантська година.

ВІДЕО ДНЯ

В цей час громадянам заборонено знаходитись на вулицях населених пунктів без спеціальних дозволів.

То загальний доступ до культових споруд у неділю, 16 квітня, на Донеччині буде дозволений після закінчення комендантської години, а освячення почнеться орієнтовно о 5.00.