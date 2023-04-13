Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Донеччині на Великдень всі богосложіння будуть онлайн

Альона Мазуренко Четвер, 13 квітня 2023, 18:00
На Донеччині на Великдень всі богосложіння будуть онлайн
фото: Донецька ОДА

В Донецькій області на Великдень буде діяти комендантська година з 21.00 до 5.00, а богослужіння та релігійні обряди мають пройти в режимі онлайн.

Джерело: Донецька обласна держадміністрація

Деталі: Начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, у відповідності з вимогами оперативно-стратегічних угруповань військ "Хортиця" і "Таврія" він підписав розпорядження щодо заборони масових зібрань у цей період.

Реклама:

Пряма мова Кириленка: "Всі богослужіння та релігійні обряди мають пройти в онлайновому форматі, адже для росіян будь-яке зібрання. Скупчення людей може стати бажаною мішенню.

Ми не маємо права допустити жертв, яких можна уникнути, Наше завдання – максимально вживати заходи для безпеки життя та здоров`я жителів Донеччини і всіх, хто перебуває на території області".

Деталі: Начальник головного управління Нацполіції в Донецькій області Руслан Осипенко нагадав, що на території області з 21.00 до 5.00 діє комендантська година.

ВІДЕО ДНЯ

В цей час громадянам заборонено знаходитись на вулицях населених пунктів без спеціальних дозволів.

То загальний доступ до культових споруд у неділю, 16 квітня, на Донеччині буде дозволений після закінчення комендантської години, а освячення почнеться орієнтовно о 5.00.

Теми: Донецька областьсвяткування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Донецька область
Росіяни за добу вбили 5 жителів Донеччини, ще 4 поранені
Росіяни ввечері обстріляли Торецьк касетними снарядами: є загибла та поранені
У прифронтових районах Донеччини залишаються 89 дітей – Кириленко
Останні новини
18:22
Росія має компенсувати "Нафтогазу" збитки в Криму – суд Британії 
18:18
У "Дії" можна буде подати скаргу на укриття або знайти найближче на інтерактивній мапі
18:14
На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей − Зеленський
18:12
У кількох маршрутках Києва з'явилася можливість безготівкової оплати проїзду
18:06
Уряд Італії підтримав продовження військової допомоги Україні на 2024 рік
18:00
Уряд затвердив порядок роботи Держсистеми онлайн-моніторингу грального бізнесу
17:53
Окупанти викрали зі зоопарків на ТОТ рідкісних бенгальських тигрів
17:40
Посли G7 застерегли Україну від поспішних призначень у Рахункову палату
17:34
У Польщі засудили 14 членів шпигунської мережі Росії, серед них – українці й білоруси
17:27
"Укрзалізниця" запустила у продаж додаткові місця на "ажіотажні напрямки"
Усі новини...
Реклама: