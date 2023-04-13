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В Донецкой области на Пасху все богослужения будут онлайн

Алена МазуренкоЧетверг, 13 апреля 2023, 18:00
В Донецкой области на Пасху все богослужения будут онлайн
фото: Донецька ОГА

В Донецкой области на Пасху будет действовать комендантский час с 21.00 до 5.00, а богослужения и религиозные обряды должны пройти в режиме онлайн.

Источник: Донецкая областная госадминистрация

Детали: Начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, в соответствии с требованиями оперативно-стратегических группировок войск "Хортица" и "Таврия" он подписал распоряжение о запрете массовых собраний в этот период.

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Прямая речь Кириленко: "Все богослужения и религиозные обряды должны пройти в онлайновом формате, ведь для россиян любое собрание. Скопление людей может стать желанной мишенью.

Мы не имеем права допустить жертв, которых можно избежать, Наша задача - максимально принимать меры для безопасности жизни и здоровья жителей Донецкой области и всех, кто находится на территории области".

Детали: Начальник главного управления Нацполиции в Донецкой области Руслан Осипенко напомнил, что на территории области с 21.00 до 5.00 действует комендантский час.

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В это время гражданам запрещено находиться на улицах населенных пунктов без специальных разрешений.

Поэтому общий доступ к культовым сооружениям в воскресенье, 16 апреля, в Донецкой области будет разрешен после окончания комендантского часа, а освящение начнется ориентировочно в 5.00.

Темы: Донецкая областьпразднования
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