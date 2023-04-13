Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Епіфаній відхрестився від політичного впливу на ПЦУ: контролювати церкву ніхто не буде

Станіслав ПогоріловЧетвер, 13 квітня 2023, 20:43
Епіфаній відхрестився від політичного впливу на ПЦУ: контролювати церкву ніхто не буде
ЕПІФАНІЙ В УСПЕНСЬКОМУ СОБОРІ 7 СІЧНЯ, ФОТО ПЦУ

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній у чистий четвер заявив, що ніхто з українського політикуму не впливатиме на рішення ПЦУ.

Джерело: звернення предстоятеля ПЦУ Упіфанія

Пряма мова Епіфанія: "Жоден, підкреслюю – жоден з українських політиків не мали і не мають контролю щодо позиції та рішень церкви".

Реклама:

Деталі: За його словами, завдяки українському суспільству та крокам держави сьогодні триває звільнення українського православ’я від ярма "русского міра".

Проте "супротивники", використовують фальшиві аргументи та інші брудні засоби, щоби перешкодити цьому. Одним з таких засобів, каже Епіфаній, є наполегливе намагання представити ПЦУ заручницею чи учасницею партійної боротьби. "Рішуче і твердо заявляю перед усією громадою – ми не дозволяли дотепер і надалі не дозволятимемо робити цього" – підкреслив він.

Предстоятель підкреслив, що ПЦУ намагаються дискредитувати, представивши її начебто церквою "Петра Порошенка".

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Епіфанія: "Ми неодноразово спростовували такі брехливі плітки не лише через заяви, але самими реаліями нашого життя. Ані Петро Порошенко, ані будь-який інший політик, незалежно від того, представляє він владу чи опозицію, не відіграє у житті Православної Церкви України якоїсь виняткової ролі, яка давала би будь-кому підстави з цими іменами в такому контексті ув’язувати нашу Помісну церкву".

Більше деталей: Епіфаній каже, що різні регіональні клани вперто намагалися добитися впливу на ПЦУ, але зазнали невдачі. Він також назвав відвертою брехнею заяви про те, що він особисто кимось контролюється. "Такі твердження – відверта брехня і брудний наклеп", - підкреслив він.

При цьому Епіфаній висловив переконання що спільними зусиллями вдасться подолати всі виклики і проблеми, які стоять перед українським православ’ям.

Теми: Православна Церква УкраїнирелігіяЕпіфаній
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Православна Церква України
Митрополит ПЦУ сказав, що "влада вигадує війну", у церкві назвали це помилкою
ПЦУ затвердила перехід на новоюліанський календар
Хуліганство і злісна непокора: на Київщині під час переходу з УПЦ МП до ПЦУ виник конфлікт
Останні новини
18:31
Зеленський: Я впевнений, що США нас не зрадять
18:30
Фахівець з міжнародних відносин очолив Держлісагентство
18:22
Росія має компенсувати "Нафтогазу" збитки в Криму – суд Британії 
18:18
У "Дії" можна буде подати скаргу на укриття або знайти найближче на інтерактивній мапі
18:14
На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей − Зеленський
18:12
У кількох маршрутках Києва з'явилася можливість безготівкової оплати проїзду
18:06
Уряд Італії підтримав продовження військової допомоги Україні на 2024 рік
18:00
Уряд затвердив порядок роботи Держсистеми онлайн-моніторингу грального бізнесу
17:53
Окупанти викрали зі зоопарків на ТОТ рідкісних бенгальських тигрів
17:40
Посли G7 застерегли Україну від поспішних призначень у Рахункову палату
Усі новини...
Реклама: