Епіфаній відхрестився від політичного впливу на ПЦУ: контролювати церкву ніхто не буде
Предстоятель Православної церкви України Епіфаній у чистий четвер заявив, що ніхто з українського політикуму не впливатиме на рішення ПЦУ.
Джерело: звернення предстоятеля ПЦУ Упіфанія
Пряма мова Епіфанія: "Жоден, підкреслюю – жоден з українських політиків не мали і не мають контролю щодо позиції та рішень церкви".
Деталі: За його словами, завдяки українському суспільству та крокам держави сьогодні триває звільнення українського православ’я від ярма "русского міра".
Проте "супротивники", використовують фальшиві аргументи та інші брудні засоби, щоби перешкодити цьому. Одним з таких засобів, каже Епіфаній, є наполегливе намагання представити ПЦУ заручницею чи учасницею партійної боротьби. "Рішуче і твердо заявляю перед усією громадою – ми не дозволяли дотепер і надалі не дозволятимемо робити цього" – підкреслив він.
Предстоятель підкреслив, що ПЦУ намагаються дискредитувати, представивши її начебто церквою "Петра Порошенка".
Пряма мова Епіфанія: "Ми неодноразово спростовували такі брехливі плітки не лише через заяви, але самими реаліями нашого життя. Ані Петро Порошенко, ані будь-який інший політик, незалежно від того, представляє він владу чи опозицію, не відіграє у житті Православної Церкви України якоїсь виняткової ролі, яка давала би будь-кому підстави з цими іменами в такому контексті ув’язувати нашу Помісну церкву".
Більше деталей: Епіфаній каже, що різні регіональні клани вперто намагалися добитися впливу на ПЦУ, але зазнали невдачі. Він також назвав відвертою брехнею заяви про те, що він особисто кимось контролюється. "Такі твердження – відверта брехня і брудний наклеп", - підкреслив він.
При цьому Епіфаній висловив переконання що спільними зусиллями вдасться подолати всі виклики і проблеми, які стоять перед українським православ’ям.