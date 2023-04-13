Епіфаній відхрестився від політичного впливу на ПЦУ: контролювати церкву ніхто не буде

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній у чистий четвер заявив, що ніхто з українського політикуму не впливатиме на рішення ПЦУ.

Джерело: звернення предстоятеля ПЦУ Упіфанія

Пряма мова Епіфанія: "Жоден, підкреслюю – жоден з українських політиків не мали і не мають контролю щодо позиції та рішень церкви".

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Деталі: За його словами, завдяки українському суспільству та крокам держави сьогодні триває звільнення українського православ’я від ярма "русского міра".

Проте "супротивники", використовують фальшиві аргументи та інші брудні засоби, щоби перешкодити цьому. Одним з таких засобів, каже Епіфаній, є наполегливе намагання представити ПЦУ заручницею чи учасницею партійної боротьби. "Рішуче і твердо заявляю перед усією громадою – ми не дозволяли дотепер і надалі не дозволятимемо робити цього" – підкреслив він.

Предстоятель підкреслив, що ПЦУ намагаються дискредитувати, представивши її начебто церквою "Петра Порошенка".

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Пряма мова Епіфанія: "Ми неодноразово спростовували такі брехливі плітки не лише через заяви, але самими реаліями нашого життя. Ані Петро Порошенко, ані будь-який інший політик, незалежно від того, представляє він владу чи опозицію, не відіграє у житті Православної Церкви України якоїсь виняткової ролі, яка давала би будь-кому підстави з цими іменами в такому контексті ув’язувати нашу Помісну церкву".

Більше деталей: Епіфаній каже, що різні регіональні клани вперто намагалися добитися впливу на ПЦУ, але зазнали невдачі. Він також назвав відвертою брехнею заяви про те, що він особисто кимось контролюється. "Такі твердження – відверта брехня і брудний наклеп", - підкреслив він.

При цьому Епіфаній висловив переконання що спільними зусиллями вдасться подолати всі виклики і проблеми, які стоять перед українським православ’ям.