Епифаний открестился от политического влияния на ПЦУ: контролировать церковь никто не будет

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний в чистый четверг заявил, что никто из украинского политикума не будет влиять на решение ПЦУ.

Источник: обращение предстоятеля ПЦУ Упифания

Прямая речь Епифания: "Ни один, подчеркиваю - ни один из украинских политиков не имели и не имеют контроля над позицией и решениями церкви".

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Детали: По его словам, благодаря украинскому обществу и шагам государства сегодня продолжается освобождение украинского православия от ига "русского мира".

Однако "противники", используют фальшивые аргументы и другие грязные средства, чтобы помешать этому. Одним из таких средств, говорит Епифаний, является настойчивая попытка представить ПЦУ заложницей или участницей партийной борьбы. "Решительно и твердо заявляю перед всей общиной - мы не позволяли до сих пор и в дальнейшем не будем позволять делать этого", - подчеркнул он.

Предстоятель подчеркнул, что ПЦУ пытаются дискредитировать, представив ее якобы церковью "Петра Порошенко".

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Прямая речь Епифания: "Мы неоднократно опровергали такие лживые сплетни не только через заявления, но самими реалиями нашей жизни. Ни Петр Порошенко, ни любой другой политик, независимо от того, представляет он власть или оппозицию, не играет в жизни Православной Церкви Украины какой-то исключительной роли, которая давала бы кому-то основания с этими именами в таком контексте увязывать нашу Поместную церковь".

Больше деталей: Епифаний говорит, что различные региональные кланы упорно пытались добиться влияния на ПЦУ, но потерпели неудачу. Он также назвал откровенной ложью заявления о том, что он лично кем-то контролируется. "Такие утверждения - откровенная ложь и грязная клевета", - подчеркнул он.

При этом Епифаний выразил убеждение что совместными усилиями удастся преодолеть все вызовы и проблемы, которые стоят перед украинским православием.