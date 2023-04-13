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У Молдові до 15 років в’язниці засудили "крадія мільярда", проросійського політика "Шора"

"Європейська правда"Четвер, 13 квітня 2023, 20:53
У Молдові до 15 років в’язниці засудили крадія мільярда, проросійського політика Шора
Ілан Шор, скриншот

Апеляційний суд Кишинева ухвалив рішення засудити лідера проросійської молдовської партії "Шор" Ілана Шора до 15 років в'язниці і конфіскації майна на 5 млрд леїв (понад $250 млн).

Про це повідомила у четвер голова парламентської юридичної комісії, депутатка парламенту від партії влади "Дія і солідарність" (PAS) Олеся Стамате, її цитує видання Newsmaker, повідомляє "Європейська правда".

Стамате не уточнила, про яку справу проти Шора йдеться, але зазначила, що рішення Апеляційної палати остаточне. 

"Правосуддя нарешті восторжествувало в нашій країні. Апеляційна палата засудила Шора до 15 років в'язниці. Хоч би де він відбував покарання, в Ізраїлі чи в Молдові, все заарештоване майно тепер конфіскують на користь держави – це 5 млрд леїв", – повідомила Стамате.

Вона уточнила, що йдеться тільки про одну справу проти Шора, і суди ще мають ухвалити рішення щодо інших.

Президентка Мая Санду відреагувала на рішення, заявивши, що сьогодні здійснилося правосуддя. "Тільки так правосуддя може повернути свій статус: через правові рішення, караючи злодіїв і відновлюючи справедливість", – заявила Санду.

Сам Шор сказав, що рішення Апеляційної палати незаконне, і судді, які його ухвалили, скоро опиняться за ґратами. 

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"Мене це рішення абсолютно не бентежить, мені абсолютно все одно, я не збираюся підкорятися, це рішення скасують рівно на другий день після зміни чинного режиму", – заявив Шор.

У 2015 році Ілана Шора засудили у справі про "крадіжку мільярда" з молдовських банків до 7,5 років тюремного ув'язнення. Суд постановив, що вирок не набуде чинності, поки не стане остаточним. 

Справа перебувала на розгляді в Апеляційній палаті Кишинева. Судові слухання неодноразово відкладали. 

У 2019 році, після відходу від влади Демократичної партії Молдови, Шор покинув країну. За деякими даними, він перебуває в Ізраїлі.

В останні місяці партія Шора організовувала регулярні масові антиурядові протести у Молдові. США та Велика Британія запровадили санкції проти нього.

Молдова також закликає Європейський Союз накласти санкції на політиків і олігархів, які допомагають Росії дестабілізувати країну, серед яких Ілан Шор. 

Теми: МолдоваРосіявійна
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