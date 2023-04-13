У Молдові до 15 років в’язниці засудили "крадія мільярда", проросійського політика "Шора"

Апеляційний суд Кишинева ухвалив рішення засудити лідера проросійської молдовської партії "Шор" Ілана Шора до 15 років в'язниці і конфіскації майна на 5 млрд леїв (понад $250 млн).

Про це повідомила у четвер голова парламентської юридичної комісії, депутатка парламенту від партії влади "Дія і солідарність" (PAS) Олеся Стамате, її цитує видання Newsmaker, повідомляє "Європейська правда".

Стамате не уточнила, про яку справу проти Шора йдеться, але зазначила, що рішення Апеляційної палати остаточне.

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"Правосуддя нарешті восторжествувало в нашій країні. Апеляційна палата засудила Шора до 15 років в'язниці. Хоч би де він відбував покарання, в Ізраїлі чи в Молдові, все заарештоване майно тепер конфіскують на користь держави – це 5 млрд леїв", – повідомила Стамате.

Вона уточнила, що йдеться тільки про одну справу проти Шора, і суди ще мають ухвалити рішення щодо інших.

Президентка Мая Санду відреагувала на рішення, заявивши, що сьогодні здійснилося правосуддя. "Тільки так правосуддя може повернути свій статус: через правові рішення, караючи злодіїв і відновлюючи справедливість", – заявила Санду.

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Сам Шор сказав, що рішення Апеляційної палати незаконне, і судді, які його ухвалили, скоро опиняться за ґратами.

"Мене це рішення абсолютно не бентежить, мені абсолютно все одно, я не збираюся підкорятися, це рішення скасують рівно на другий день після зміни чинного режиму", – заявив Шор.

У 2015 році Ілана Шора засудили у справі про "крадіжку мільярда" з молдовських банків до 7,5 років тюремного ув'язнення. Суд постановив, що вирок не набуде чинності, поки не стане остаточним.

Справа перебувала на розгляді в Апеляційній палаті Кишинева. Судові слухання неодноразово відкладали.

У 2019 році, після відходу від влади Демократичної партії Молдови, Шор покинув країну. За деякими даними, він перебуває в Ізраїлі.

В останні місяці партія Шора організовувала регулярні масові антиурядові протести у Молдові. США та Велика Британія запровадили санкції проти нього.

Молдова також закликає Європейський Союз накласти санкції на політиків і олігархів, які допомагають Росії дестабілізувати країну, серед яких Ілан Шор.