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В Молдове к 15 годам тюрьмы приговорили "вора миллиарда", пророссийского политика "Шора"

"Европейская правда"Четверг, 13 апреля 2023, 20:53
В Молдове к 15 годам тюрьмы приговорили вора миллиарда, пророссийского политика Шора
Илан Шор, скриншот

Апелляционный суд Кишинева принял решение приговорить лидера пророссийской молдавской партии "Шор" Илана Шора к 15 годам тюрьмы и конфискации имущества на 5 млрд леев (более $250 млн).

Об этом сообщила в четверг председатель парламентской юридической комиссии, депутат парламента от партии власти "Действие и солидарность" (PAS) Олеся Стамате, ее цитирует издание Newsmaker, сообщает "Европейская правда".

Стамате не уточнила, о каком деле против Шора идет речь, но отметила, что решение Апелляционной палаты окончательное. 

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"Правосудие наконец-то восторжествовало в нашей стране. Апелляционная палата приговорила Шора к 15 годам тюрьмы. Где бы он ни отбывал наказание, в Израиле или в Молдове, все арестованное имущество теперь конфискуют в пользу государства – это 5 млрд леев", – сообщила Стаматэ.

Она уточнила, что речь идет только об одном деле против Шора, и суды еще должны принять решение по другим.

Президент Майя Санду отреагировала на решение, заявив, что сегодня свершилось правосудие. "Только так правосудие может вернуть свой статус: через правовые решения, наказывая злодеев и восстанавливая справедливость", – заявила Санду.

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Сам Шор сказал, что решение Апелляционной палаты незаконно, и судьи, которые его приняли, скоро окажутся за решеткой. 

"Меня это решение абсолютно не смущает, мне абсолютно все равно, я не собираюсь подчиняться, это решение отменят ровно на второй день после смены действующего режима", – заявил Шор.

В 2015 году Илана Шора приговорили по делу о "краже миллиарда" из молдавских банков к 7,5 годам тюремного заключения. Суд постановил, что приговор не вступит в силу, пока не станет окончательным. 

Дело находилось на рассмотрении в Апелляционной палате Кишинева. Судебные слушания неоднократно откладывали. 

В 2019 году, после ухода от власти Демократической партии Молдовы, Шор покинул страну. По некоторым данным, он находится в Израиле.

В последние месяцы партия Шора организовывала регулярные массовые антиправительственные протесты в Молдове. США и Великобритания ввели санкции против него.

Молдова также призывает Европейский Союз наложить санкции на политиков и олигархов, которые помогают России дестабилизировать страну, среди которых Илан Шор.

Темы: МолдоваРосcиявойна
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