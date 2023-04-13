Україна, Румунія і Молдова в Бухаресті домовилися про зміцнення відносин

Міністри закордонних справ та оборони Румунії, Молдови та України на зустрічі 13 квітня в Бухаресті обговорили безпекову ситуацію в регіоні, перспективи подальшої співпраці та ухвалили спільну заяву.

Заява, як повідомляє "Європейська правда", розміщена на сайті Міністерства закордонних справ України.

У заяві міністри зазначили, що три держави мають схожі безпекові занепокоєння та однакову зацікавленість у стабільному та безпечному Чорноморському регіоні.

Вони підкреслили, що вторгнення Росії в Україну у 2022 році як продовження агресії, розпочатої у 2014 році, спричинило страждання та руйнування для мільйонів людей. Окрім військових атак на Україну, Росія продовжує використовувати широкий спектр гібридних тактик, спрямованих на подальше залякування України, Молдови та інших країн регіону.

Міністри висловили готовність до тісної співпраці для зміцнення спільних можливостей з протидії російській пропаганді та зміцнення стійкості наших суспільств, у тому числі до дезінформації.

Учасники зустрічі підкреслили відданість суверенітету, територіальній цілісності та незалежності Молдови та України в межах їхніх міжнародно визнаних кордонів, що поширюються на територіальні води, а Чорне море визнали таким, що залишається територією стратегічного значення для безпеки європейського континенту та євроатлантичного регіону.

Міністри пообіцяли продовжувати співпрацювати стільки, скільки буде необхідно, щоб підтримувати право вільно обирати власну зовнішню політику та альянси, здійснювати законну самооборону, зміцнювати стійкість і забезпечувати стабільність, безпеку та процвітання в регіоні.

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Вони назвали розширення Європейського Союзу, а також поглиблену співпрацю з НАТО ключовими в цьому стосунку і пообіцяли докладатимемо всіх зусиль, щоб продовжувати сильну європейську та євроатлантичну підтримку регіону.

Міністри з нетерпінням очікують на рішення Єврокомісії щодо початку вже цього року переговорів про вступ України та Республіки Молдова до ЄС.

Румунія та Молдова також підтвердили свою готовність підтримати ініціативу України щодо всеосяжного, справедливого та тривалого миру, висловивши підтримку Формулі миру президента Зеленського та зобов’язання активно працювати з Україною над впровадженням мирного плану з 10 пунктів.

Міністри підкреслили важливість тристороннього формату діалогу та співпраці Румунія-Молдова-Україна для зближення трьох країн і підтвердили тверде бажання продовжувати координацію в цьому форматі.

Вони домовилися організувати, за першої можливості в найближчий період, новий раунд тристоронніх переговорів між міністрами закордонних справ за участю міністрів, відповідальних за енергетику та інфраструктуру.

12 і 13 квітня Чорноморська безпекова конференція в Бухаресті зібрала міністрів закордонних справ і оборони трьох країн, урядовців і міжнародних партнерів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який виступав на конференції по відеозв’язку, сказав, що "настав час перетворити Чорне море на море НАТО".