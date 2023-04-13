Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина, Румыния и Молдова в Бухаресте договорились об укреплении отношений

"Европейская правда"Четверг, 13 апреля 2023, 22:50

Министры иностранных дел и обороны Румынии, Молдовы и Украины на встрече 13 апреля в Бухаресте обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, перспективы дальнейшего сотрудничества и приняли совместное заявление.

Заявление, как сообщает "Европейская правда", размещено на сайте Министерства иностранных дел Украины.

В заявлении министры отметили, что три государства имеют схожие беспокойства по безопасности и одинаковую заинтересованность в стабильном и безопасном Черноморском регионе. 

Они подчеркнули, что вторжение России в Украину в 2022 году как продолжение агрессии, начатой в 2014 году, вызвало страдания и разрушения для миллионов людей. Кроме военных атак на Украину, Россия продолжает использовать широкий спектр гибридных тактик, направленных на дальнейшее запугивание Украины, Молдовы и других стран региона. 

Министры выразили готовность к тесному сотрудничеству для укрепления общих возможностей по противодействию российской пропаганде и укрепления устойчивости наших обществ, в том числе к дезинформации.

Участники встречи подчеркнули приверженность суверенитету, территориальной целостности и независимости Молдовы и Украины в пределах их международно признанных границ, распространяющихся на территориальные воды, а Черное море признали таким, что остается территорией стратегического значения для безопасности европейского континента и евроатлантического региона.

Министры пообещали продолжать сотрудничать столько, сколько будет необходимо, чтобы поддерживать право свободно выбирать собственную внешнюю политику и альянсы, осуществлять законную самооборону, укреплять устойчивость и обеспечивать стабильность, безопасность и процветание в регионе.

ВИДЕО ДНЯ

Они назвали расширение Европейского Союза, а также углубленное сотрудничество с НАТО ключевыми в этом отношении и пообещали прилагать все усилия, чтобы продолжать сильную европейскую и евроатлантическую поддержку региона. 

Министры с нетерпением ожидают решения Еврокомиссии о начале уже в этом году переговоров о вступлении Украины и Республики Молдова в ЕС.

Румыния и Молдова также подтвердили свою готовность поддержать инициативу Украины по всеобъемлющему, справедливому и прочному миру, выразив поддержку Формуле мира президента Зеленского и обязательства активно работать с Украиной над внедрением мирного плана из 10 пунктов.

Министры подчеркнули важность трехстороннего формата диалога и сотрудничества Румыния-Молдова-Украина для сближения трех стран и подтвердили твердое желание продолжать координацию в этом формате.

Они договорились организовать, при первой возможности в ближайший период, новый раунд трехсторонних переговоров между министрами иностранных дел с участием министров, ответственных за энергетику и инфраструктуру.

12 и 13 апреля Черноморская конференция по безопасности в Бухаресте собрала министров иностранных дел и обороны трех стран, членов правительства и международных партнеров. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступавший на конференции по видеосвязи, сказал, что "пришло время превратить Черное море в море НАТО".

Темы: РумынияМолдоваУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пригожин возвращает расположение Путина – ISW

Бразилия "повторяет российскую и китайскую пропаганду" о войне в Украине – Белый дом

фотоСпутник показал сгоревший украинский самолет в Судане

Украинец, совершивший самоподжог перед консульством в Кракове, умер в больнице

НАТО больше не допускает временной оккупации своей территории в случае нападения РФ – NYT

Летом 2022 года пьяный солдат расстрелял комбата морпехов николаевской бригады

Все новости...
Румыния
Румыния ограничит выплаты пособий украинским беженцам
Главы МИД Украины и Румынии обсудили, как укрепить безопасность в Черноморском регионе
Премьер Румынии попросил о срочных мерах в связи с протестами фермеров
Последние новости
05:12
Китай готов сотрудничать с Россией и искать способ урегулирования "кризиса в Украине" – МИД
04:14
Пригожин возвращает расположение Путина – ISW
03:41
В ожидании контрнаступления оккупанты в Энергодаре разграбляют школы и детсады – сопротивление
02:58
"Ценит симметрию": NYT назвал вероятную дату выдвижения Байдена на второй срок
02:04
Бразилия "повторяет российскую и китайскую пропаганду" о войне в Украине – Белый дом
01:37
фотоВраг атаковал Никополь и громады, есть раненый
00:42
Меркель получила высшую государственную награду ФРГ - не все ее однопартийцы это поддержали
00:24
Россияне били по Сумщине, более 100 прилетов из АГС и артиллерии
23:49
Швеция договорилась с Финляндией о закупке БТР нового поколения
23:30
фотоСпутник показал сгоревший украинский самолет в Судане
Все новости...
Реклама: