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Украина, Румыния и Молдова в Бухаресте договорились об укреплении отношений

"Европейская правда"Четверг, 13 апреля 2023, 22:50

Министры иностранных дел и обороны Румынии, Молдовы и Украины на встрече 13 апреля в Бухаресте обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, перспективы дальнейшего сотрудничества и приняли совместное заявление.

Заявление, как сообщает "Европейская правда", размещено на сайте Министерства иностранных дел Украины.

В заявлении министры отметили, что три государства имеют схожие беспокойства по безопасности и одинаковую заинтересованность в стабильном и безопасном Черноморском регионе. 

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Они подчеркнули, что вторжение России в Украину в 2022 году как продолжение агрессии, начатой в 2014 году, вызвало страдания и разрушения для миллионов людей. Кроме военных атак на Украину, Россия продолжает использовать широкий спектр гибридных тактик, направленных на дальнейшее запугивание Украины, Молдовы и других стран региона. 

Министры выразили готовность к тесному сотрудничеству для укрепления общих возможностей по противодействию российской пропаганде и укрепления устойчивости наших обществ, в том числе к дезинформации.

Участники встречи подчеркнули приверженность суверенитету, территориальной целостности и независимости Молдовы и Украины в пределах их международно признанных границ, распространяющихся на территориальные воды, а Черное море признали таким, что остается территорией стратегического значения для безопасности европейского континента и евроатлантического региона.

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Министры пообещали продолжать сотрудничать столько, сколько будет необходимо, чтобы поддерживать право свободно выбирать собственную внешнюю политику и альянсы, осуществлять законную самооборону, укреплять устойчивость и обеспечивать стабильность, безопасность и процветание в регионе.

Они назвали расширение Европейского Союза, а также углубленное сотрудничество с НАТО ключевыми в этом отношении и пообещали прилагать все усилия, чтобы продолжать сильную европейскую и евроатлантическую поддержку региона. 

Министры с нетерпением ожидают решения Еврокомиссии о начале уже в этом году переговоров о вступлении Украины и Республики Молдова в ЕС.

Румыния и Молдова также подтвердили свою готовность поддержать инициативу Украины по всеобъемлющему, справедливому и прочному миру, выразив поддержку Формуле мира президента Зеленского и обязательства активно работать с Украиной над внедрением мирного плана из 10 пунктов.

Министры подчеркнули важность трехстороннего формата диалога и сотрудничества Румыния-Молдова-Украина для сближения трех стран и подтвердили твердое желание продолжать координацию в этом формате.

Они договорились организовать, при первой возможности в ближайший период, новый раунд трехсторонних переговоров между министрами иностранных дел с участием министров, ответственных за энергетику и инфраструктуру.

12 и 13 апреля Черноморская конференция по безопасности в Бухаресте собрала министров иностранных дел и обороны трех стран, членов правительства и международных партнеров. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступавший на конференции по видеосвязи, сказал, что "пришло время превратить Черное море в море НАТО".

Темы: РумынияМолдоваУкраина
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