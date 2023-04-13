У Підмосков'ї спалахнула сильна пожежа: кажуть, загорілася трава

Російське видання РБК повідомило, що в Підмосков'ї вздовж траси М-2 "Крим" загорілася суха трава, на відео видно високе полум'я і сильний дим.

Джерело: РБК у Telegram

Дослівно: "У Підмосков'ї вздовж траси М-2 "Крим" загорілася суха трава на площі 300 кв м, займання почалося на 36-му км автодороги в Подольську. Пожежу ліквідували, загрози поширення вогню на житлові будівлі та АЗС не було".

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Деталі: На відео, опублікованому РБК, видно язики полум'я і густий дим над дорогою.

У ніч на 13 квітня в підмосковських Хімках сталася масштабна пожежа, вогонь охопив територію місцевого фермерського ринку, повідомляли ЗМІ.

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10 квітня в підмосковному Нахабіно на вулиці Панфілова прогримів потужний вибух, після чого почалася пожежа на складі із запчастинами.