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В Подмосковье вспыхнул сильный пожар: говорят, загорелась трава

"Украинская правда"Четверг, 13 апреля 2023, 23:06
В Подмосковье вспыхнул сильный пожар: говорят, загорелась трава
Пожар в Подмосковье, скриншот

Российское издание РБК сообщило, что в Подмосковье вдоль трассы М-2 "Крым" загорелась сухая трава, на видео видно высокое пламя и сильный дым.

Источник: РБК в Telegram

Дословно: "В Подмосковье вдоль трассы М-2 "Крым" загорелась сухая трава на площади 300 кв м, возгорание началось на 36-м км автодороги в Подольске. Пожар ликвидировали, угрозы распространения огня на жилые строения и АЗС не было".

Детали: На видео, опубликованном РБК, видно языки пламени и густой дым над дорогой.

В ночь на 13 апреля в подмосковских Химках произошел масштабный пожар, огонь охватил территорию местного фермерского рынка, сообщали СМИ.

10 апреля в подмосковном Нахабино на улице Панфилова прогремел мощный взрыв, после чего начался пожар на складе с запчастями.

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Темы: Росcияпожар
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