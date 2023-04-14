Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Північна Корея підтвердила, що випробувала нову балістичну ракету

"Українська правда"П'ятниця, 14 квітня 2023, 05:34
Північна Корея підтвердила, що випробувала нову балістичну ракету
трансляція запуску ракети Північною Кореєю, фото Yonhap

Північна Корея заявила в п'ятницю, що успішно провела випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети на твердому паливі.

Джерело: The Associated Press із посиланням на Центральне агентство Північної Кореї (KCNA)

Деталі: KCNA оприлюднило повідомлення через день після того, як сусідні країни зафіксували запуск ракети дальнього радіусу дії з-під Пхеньяна, що продовжило серію демонстрації озброєнь, які включають понад 100 ракет, випущених у море з початку 2022 року.

Північнокорейське видання також повідомило, що за запуском на місці спостерігав північнокорейський лідер Кім Чен Ин, який назвав ракету назвав запущену ракету "Hwasong-18" найпотужнішою зброєю своїх ядерних сил, яка посилить контратакувальні можливості перед обличчям зовнішніх загроз, "створених військовою діяльністю Сполучених Штатів та їхніх регіональних союзників".

Кім пообіцяв і надалі розширювати свій ядерний арсенал, щоб "постійно викликати надзвичайне занепокоєння і жах" у своїх суперників і змусити їх відчути жаль "за свій неправильний вибір".

Північна Корея виправдовує свої демонстрації зброї як відповідь на розширення військових навчань між Сполученими Штатами і Південною Кореєю, які Північна Корея засуджує і вважає репетиціями вторгнення, а також використовує їх як привід для подальшого нарощування власних озброєнь.

Кім додав, що " Hwasong-18" швидко посилить потенціал ядерного реагування Північної Кореї і надалі підтримуватиме "лобову конфронтацію" проти суперників.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Напередодні повідомлялося, що Північна Корея в четвер запустила, ймовірно, нову модель балістичної ракети, що викликало переляк на півночі Японії, де жителям було наказано сховатися в укриття.

Теми: Північна Кореяядерна зброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Пригожин повертає прихильність Путіна – ISW

Бразилія "повторює російську та китайську пропаганду" щодо війни в Україні – Білий дім

фотоСупутник показав згорілий український літак у Судані

Українець, що вчинив самопідпал перед консульством у Кракові, помер у лікарні

НАТО більше не допускає тимчасової окупації своєї території в разі нападу РФ – NYT

Влітку 2022 року п’яний солдат розстріляв комбата морпіхів миколаївської бригади

Усі новини...
Північна Корея
Північна Корея знов запустила балістичну ракету в бік Східного моря
КНДР провела запуск ракети із симуляцією ядерної контратаки проти США та Південної Кореї
КНДР вперше запустила дві стратегічні крилаті ракети із субмарини
Останні новини
05:12
Китай готовий співпрацювати з Росією і шукати спосіб врегулювання "кризи в Україні" – МЗС
04:14
Пригожин повертає прихильність Путіна – ISW
03:41
В очікуванні контрнаступу окупанти в Енергодарі розграбовують школи і дитсадки – спротив
02:58
"Цінує симетрію": NYT назвав імовірну дату висунення Байдена на другий термін
02:04
Бразилія "повторює російську та китайську пропаганду" щодо війни в Україні – Білий дім
01:37
фотоВорог атакував Нікополь і громади, є поранений
00:42
Меркель отримала найвищу державну нагороду ФРН – не всі її однопартійці це підтримали
00:24
Росіяни гатили по Сумщині, понад 100 прильотів з АГС та артилерії
23:49
Швеція домовилась із Фінляндією про закупівлю БТР нового покоління
23:30
фотоСупутник показав згорілий український літак у Судані
Усі новини...
Реклама: