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Північна Корея підтвердила, що випробувала нову балістичну ракету

"Українська правда"П'ятниця, 14 квітня 2023, 05:34
Північна Корея підтвердила, що випробувала нову балістичну ракету
трансляція запуску ракети Північною Кореєю, фото Yonhap

Північна Корея заявила в п'ятницю, що успішно провела випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети на твердому паливі.

Джерело: The Associated Press із посиланням на Центральне агентство Північної Кореї (KCNA)

Деталі: KCNA оприлюднило повідомлення через день після того, як сусідні країни зафіксували запуск ракети дальнього радіусу дії з-під Пхеньяна, що продовжило серію демонстрації озброєнь, які включають понад 100 ракет, випущених у море з початку 2022 року.

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Північнокорейське видання також повідомило, що за запуском на місці спостерігав північнокорейський лідер Кім Чен Ин, який назвав ракету назвав запущену ракету "Hwasong-18" найпотужнішою зброєю своїх ядерних сил, яка посилить контратакувальні можливості перед обличчям зовнішніх загроз, "створених військовою діяльністю Сполучених Штатів та їхніх регіональних союзників".

Кім пообіцяв і надалі розширювати свій ядерний арсенал, щоб "постійно викликати надзвичайне занепокоєння і жах" у своїх суперників і змусити їх відчути жаль "за свій неправильний вибір".

Північна Корея виправдовує свої демонстрації зброї як відповідь на розширення військових навчань між Сполученими Штатами і Південною Кореєю, які Північна Корея засуджує і вважає репетиціями вторгнення, а також використовує їх як привід для подальшого нарощування власних озброєнь.

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Кім додав, що " Hwasong-18" швидко посилить потенціал ядерного реагування Північної Кореї і надалі підтримуватиме "лобову конфронтацію" проти суперників.

Що передувало: Напередодні повідомлялося, що Північна Корея в четвер запустила, ймовірно, нову модель балістичної ракети, що викликало переляк на півночі Японії, де жителям було наказано сховатися в укриття.

Теми: Північна Кореяядерна зброя
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