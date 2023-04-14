Северная Корея подтвердила, что испытала новую баллистическую ракету

Северная Корея заявила в пятницу, что успешно провела испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты на твердом топливе.

Источник: The Associated Press со ссылкой на Центральное агентство Северной Кореи (KCNA)

Детали: KCNA обнародовало сообщение через день после того, как соседние страны зафиксировали запуск ракеты дальнего радиуса действия из-под Пхеньяна, что продолжило серию демонстрации вооружений, которые включают более 100 ракет, выпущенных в море с начала 2022 года.

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Северокорейское издание также сообщило, что за запуском на месте наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын, который назвал ракету назвал запущенную ракету "Hwasong-18" самым мощным оружием своих ядерных сил, которое усилит контратакующие возможности перед лицом внешних угроз, "созданных военной деятельностью Соединенных Штатов и их региональных союзников".

Ким пообещал и в дальнейшем расширять свой ядерный арсенал, чтобы "постоянно вызывать чрезвычайное беспокойство и ужас" у своих соперников и заставить их почувствовать сожаление "за свой неправильный выбор".

Северная Корея оправдывает свои демонстрации оружия как ответ на расширение военных учений между Соединенными Штатами и Южной Кореей, которые Северная Корея осуждает и считает репетициями вторжения, а также использует их как повод для дальнейшего наращивания собственных вооружений.

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Ким добавил, что "Hwasong-18" быстро усилит потенциал ядерного реагирования Северной Кореи и в дальнейшем будет поддерживать "лобовую конфронтацию" против соперников.

Что предшествовало: Накануне сообщалось, что Северная Корея в четверг запустила, вероятно, новую модель баллистической ракеты, что вызвало испуг на севере Японии, где жителям было приказано укрыться в укрытие.