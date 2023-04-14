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Угорський парламент може проголосувати щодо Швеції в НАТО ще на весняній сесії

"Європейська правда"П'ятниця, 14 квітня 2023, 07:53
Угорський парламент може проголосувати щодо Швеції в НАТО ще на весняній сесії
прапор Угорщини, фото pixabay.com

Лідер фракції правлячої партії Угорщини "Фідес" Мате Кочиш заявив, що парламент може проголосувати щодо ратифікації вступу Швеції у НАТО ще на весняній сесії.

Як передає "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю виданню Mandiner.

Сам Кочиш зазначив, що він особисто підтримує членство Швеції у НАТО.

Але "кожен має право сумніватися".

"Виникли також питання політики безпеки і принципові проблеми. Багато хто вказував, наприклад, на те, що в останні роки шведські та фінські політики і члени уряду регулярно зводили наклепи на Угорщину, висували неправдиві звинувачення, заявляли про нас образливі неправдиві речі і навіть вимагали в Брюсселі відкликання коштів. На нашу думку, заявка на членство дає можливість все це прояснити" – пояснив депутат.

Він наголосив, що Угорщина не буде останньою країною, яка вирішуватиме питання вступу Швеції, і не через Будапешт вони ще деякий час будуть поза НАТО.

"Ще на весняній сесії" – сказав Кочиш, відповідаючи на питання, коли вдбудеться голосування щодо членства Швеції.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, у травні 2022 року на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну Швеція і Фінляндія відмовились від десятиліть політики нейтралітету й спільно подали заявку на членство в НАТО.

Фінляндія 4 квітня стала 31-м членом Альянсу, натомість вступ Швеції блокує Туреччина, яка звинувачує Стокгольм у занадто м'якому ставленні до угруповань, які Анкара вважає терористичними організаціями.

Членство Швеції також іще не ратифікувала Угорщина. Глава фракції "Фідес" пояснив, що раніше фіни гарантували, що фінів гарантію, що "Угорщина отримає повагу, на яку заслуговує, а будь-які суперечки, на думку делегації, яка відвідувала Гельсінкі, відбуватимуться цивілізованим шляхом". "У випадку зі шведами картина більш нюансована" – зазначив він.

Теми: ШвеціяУгорщинаНАТО
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