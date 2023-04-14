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Венгерский парламент может проголосовать по Швеции в НАТО еще на весенней сессии

"Европейская правда"Пятница, 14 апреля 2023, 07:53
Венгерский парламент может проголосовать по Швеции в НАТО еще на весенней сессии
флаг Венгрии, фото pixabay.com

Лидер фракции правящей партии Венгрии "Фидес" Мате Кочиш заявил, что парламент может проголосовать по ратификации вступления Швеции в НАТО еще на весенней сессии.

Как передает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью изданию Mandiner.

Сам Кочиш отметил, что он лично поддерживает членство Швеции в НАТО.

Но "каждый имеет право сомневаться".

"Возникли также вопросы политики безопасности и принципиальные проблемы. Многие указывали, например, на то, что в последние годы шведские и финские политики и члены правительства регулярно клеветали на Венгрию, выдвигали ложные обвинения, заявляли о нас оскорбительные ложные вещи и даже требовали в Брюсселе отзыва средств. По нашему мнению, заявка на членство дает возможность все это прояснить", – пояснил депутат.

Он отметил, что Венгрия не будет последней страной, которая будет решать вопрос вступления Швеции, и не из-за Будапешта они еще некоторое время будут вне НАТО.

"Еще на весенней сессии", – сказал Кочиш, отвечая на вопрос, когда состоится голосование по членству Швеции.

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Как известно, в мае 2022 года на фоне полномасштабного вторжения России в Украину Швеция и Финляндия отказались от десятилетий политики нейтралитета и совместно подали заявку на членство в НАТО.

Финляндия 4 апреля стала 31-м членом Альянса, зато вступление Швеции блокирует Турция, которая обвиняет Стокгольм в слишком мягком отношении к группировкам, которые Анкара считает террористическими организациями.

Членство Швеции также еще не ратифицировала Венгрия. Глава фракции "Фидес" пояснил, что ранее финны гарантировали, что финны гарантию, что "Венгрия получит уважение, которого заслуживает, а любые споры, по мнению делегации, которая посещала Хельсинки, будут происходить цивилизованным путем". "В случае со шведами картина более нюансированная" – отметил он.

Темы: ШвецияВенгрияНАТО
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