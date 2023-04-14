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Ймовірний винуватець зливу таємних документів США постане перед судом у п’ятницю

П'ятниця, 14 квітня 2023, 09:36

Службовець Національної гвардії з Массачусетса Джек Тейшейра, якого підозрюють у зливі в мережу таємних документів, постане перед судом вже у п’ятницю 14 квітня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CBS News.

21-річному Джеку Тейшейрі, через якого, як підозрюють, сотні сторінок документів з грифом "таємно" опинилися на сервері геймерської платформи, загрожують звинувачення за Актом про шпигунство у свідомому поширенні важливої інформації, що стосується національної та міжнародної безпеки. Питання розгляне суд у Бостоні. 

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Наразі вважається, що саме він є особою, яка систематично зливала таємні документи з розвідданими США на сервер геймерської платформи Discord.

Також стало відомо, що юнак потрапив на роботу у 102-й розвідувальний відділ у 2019 році як фахівець з кіберсистем. 

Нагадаємо, протягом 13 квітня журналісти ідентифікували Тейшейру як можливого винуватця зливу; того ж дня його затримали.

ВІДЕО ДНЯ

Детально про витік секретних документів читайте у статті Військова (не)таємниця: що відомо про витік секретних документів США або дивіться нове відео "ЄвроПравди".

Теми: СШАсуд
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