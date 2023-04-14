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Вероятный виновник слива секретных документов США предстанет перед судом в пятницу

Пятница, 14 апреля 2023, 09:36

Служащий Национальной гвардии из Массачусетса Джек Тейшейра, которого подозревают в сливе в сеть секретных документов, предстанет перед судом уже в пятницу 14 апреля.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CBS News.

21-летнему Джеку Тейшейре, из-за которого, как подозревают, сотни страниц документов с грифом "секретно" оказались на сервере геймерской платформы, грозят обвинения по Акту о шпионаже в сознательном распространении важной информации, касающейся национальной и международной безопасности. Вопрос рассмотрит суд в Бостоне.

Сейчас считается, что именно он является лицом, которое систематически сливало секретные документы с разведданными США на сервер геймерской платформы Discord.

Также стало известно, что Тейшейра попал на работу в 102-й разведывательный отдел в 2019 году как специалист по киберсистемам.

Напомним, 13 апреля журналисты идентифицировали Тейшейру как возможного виновника слива; в тот же день его задержали.

Подробно об утечке секретных документов читайте в статье Военная (не)тайна: что известно об утечке секретных документов США или смотрите в новом видео "ЕвроПравды".

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Темы: СШАсуд
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