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Ле Пен: Перемога РФ у війні буде катастрофою, перемога України означатиме Третю світову

"Європейська правда"П'ятниця, 14 квітня 2023, 09:55

Лідерка французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен вважає, найкращим виходом у війні були б негайні переговори, оскільки і перемога РФ, і перемога України не означатимуть для світу нічого доброго.

Про це, як пише "Європейська правда", вона сказала в інтерв'ю El Pais.

Ле Пен протягом багатьох років була французьким політиком, найбільш тісно пов'язаним з путінською Росією. У 2014 році її партія отримала кредит у розмірі 9 мільйонів євро від російського банку, і вона заявляла, що поділяє глобальне бачення Путіна. Після вторгнення в Україну в лютому 2022 року вона дистанціювалася від Путіна і тепер заявляє: "Я вірю в суверенітет націй: якщо Україна хоче вступити до НАТО, якщо це її воля, я не бачу, хто може цьому протистояти".

"Коли така країна, як Росія, нападає на іншу країну і загрожує її суверенітету, не може бути рівновіддаленості, ви повинні зайняти певну позицію", – додала вона, заявляючи, що виступає за надання Україні оборонної зброї, але проти наступальних озброєнь.

На її думку, найкращим вирішенням конфлікту були б негайні переговори.

"Якщо Росія виграє війну, це буде катастрофою, тому що всі країни, які мають територіальний конфлікт, будуть думати, що вони можуть вирішити його за допомогою зброї", – заявила Ле Пен.

"Якщо переможе Україна, це означатиме, що НАТО вступило у війну, тому що я переконана, що Україна без сили НАТО не може перемогти Росію у військовому плані. А це означає, що розв'язана Третя світова війна" – додала вона.

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Є у неї і третій варіант. "Якщо ми продовжимо повільно постачати зброю в Україну, як ми це робимо зараз, то нам загрожує нова Столітня війна [тривалий середньовічний конфлікт між Англією і Францією – ред.], що, враховуючи людські втрати, є жахливою драмою" – зазначила Ле Пен.

Як повідомлялося, опитування показало зростання популярності лідерки французьких ультраправих Марін Ле Пен до максимального рівня на тілі протестів проти непопулярної пенсійної реформи і падіння рейтингів президента і уряду.

Теми: ЗМІЄвропаРосіяФранція
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