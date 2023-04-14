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Ле Пен: Победа РФ в войне будет катастрофой, победа Украины будет означать Третью мировую

"Европейская правда"Пятница, 14 апреля 2023, 09:55

Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает, лучшим выходом в войне были бы немедленные переговоры, поскольку и победа РФ, и победа Украины не будут означать для мира ничего хорошего.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она сказала в интервью El Pais.

Ле Пен в течение многих лет была французским политиком, наиболее тесно связанным с путинской Россией. В 2014 году ее партия получила кредит в размере 9 миллионов евро от российского банка, и она заявляла, что разделяет глобальное видение Путина. После вторжения в Украину в феврале 2022 года она дистанцировалась от Путина и теперь заявляет: "Я верю в суверенитет наций: если Украина хочет вступить в НАТО, если это ее воля, я не вижу, кто может этому противостоять".

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"Когда такая страна, как Россия, нападает на другую страну и угрожает ее суверенитету, не может быть равноудаленности, вы должны занять определенную позицию", – добавила она, заявляя, что выступает за предоставление Украине оборонительного оружия, но против наступательных вооружений.

По ее мнению, лучшим решением конфликта были бы немедленные переговоры.

"Если Россия выиграет войну, это будет катастрофой, потому что все страны, которые имеют территориальный конфликт, будут думать, что они могут решить его с помощью оружия", – заявила Ле Пен.

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"Если победит Украина, это будет означать, что НАТО вступило в войну, потому что я убеждена, что Украина без силы НАТО не может победить Россию в военном плане. А это означает, что развязана Третья мировая война", – добавила она.

Есть у нее и третий вариант. "Если мы продолжим медленно поставлять оружие в Украину, как мы это делаем сейчас, то нам грозит новая Столетняя война [длительный средневековый конфликт между Англией и Францией – ред.], что, учитывая человеческие потери, является ужасной драмой" – отметила Ле Пен.

Как сообщалось, опрос показал рост популярности лидера французских ультраправых Марин Ле Пен до максимального уровня на теле протестов против непопулярной пенсионной реформы и падения рейтингов президента и правительства.

Темы: СМИЕвропаРосcияФранция
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