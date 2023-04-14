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Мінкульт звертався до YouTube через падіння популярності телемарафону та інших каналів

"Українська правда"П'ятниця, 14 квітня 2023, 10:15
Мінкульт звертався до YouTube через падіння популярності телемарафону та інших каналів
Фото: УП

Міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко розповів, що міністерство зверталося до YouTube через падіння трафіку національного телемарафону "Єдині новини" та інших каналів.

Джерело: Ткаченко в інтерв’ю Liga.net

Пряма мова: "Нещодавно ми помітили певне зменшення трафіку багатьох ресурсів, які беруть участь у телемарафоні, на YouTube. Були у нас запитання стосовно Meta (Facebook). У таких випадках ми реагуємо. Зокрема, це стосувалося не тільки ресурсів, які були в телемарафоні, але і 24 каналу та інших.

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Ми звернулися з листами, зараз у діалозі з YouTube…

Якщо мова йде про санкційну політику стосовно росіян, чи ресурсів на кшталт "Страна", ми також звертаємося. Але вони періодично народжуються заново, і тут потрібно постійно це відслідковувати, будемо на це звертати увагу".

Деталі: За словами міністра, під час війни на YouTube налагоджена система швидкої реакції. Сервіс взяв в опрацювання повідомлення і перевіряє, що сталося.

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Теми: Ткаченкокультура
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