Мінкульт звертався до YouTube через падіння популярності телемарафону та інших каналів
Міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко розповів, що міністерство зверталося до YouTube через падіння трафіку національного телемарафону "Єдині новини" та інших каналів.
Джерело: Ткаченко в інтерв’ю Liga.net
Пряма мова: "Нещодавно ми помітили певне зменшення трафіку багатьох ресурсів, які беруть участь у телемарафоні, на YouTube. Були у нас запитання стосовно Meta (Facebook). У таких випадках ми реагуємо. Зокрема, це стосувалося не тільки ресурсів, які були в телемарафоні, але і 24 каналу та інших.
Ми звернулися з листами, зараз у діалозі з YouTube…
Якщо мова йде про санкційну політику стосовно росіян, чи ресурсів на кшталт "Страна", ми також звертаємося. Але вони періодично народжуються заново, і тут потрібно постійно це відслідковувати, будемо на це звертати увагу".
Деталі: За словами міністра, під час війни на YouTube налагоджена система швидкої реакції. Сервіс взяв в опрацювання повідомлення і перевіряє, що сталося.