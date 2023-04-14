Минкульт обращался к YouTube из-за падения популярности телемарафона и других каналов

Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко рассказал, что министерство обращалось в YouTube из-за падения трафика национального телемарафона "Единые новости" и других каналов.

Источник: Ткаченко в интервью Liga.net

Прямая речь: "Недавно мы заметили определенное уменьшение трафика многих участвующих в телемарафоне ресурсов на YouTube. Были у нас вопросы по Meta (Facebook). В таких случаях мы реагируем. В частности, это касалось не только ресурсов, имевшихся в телемарафоне, но и 24 канала и других.

Реклама:

Мы обратились с письмами, сейчас в диалоге с YouTube…

Если речь идет о санкционной политике в отношении россиян или ресурсов типа "Страна", мы также обращаемся. Но они периодически рождаются заново, и здесь нужно постоянно отслеживать это, будем на это обращать внимание".

Детали: По словам министра, во время войны на YouTube отлажена система быстрой реакции. Сервис взял в обработку сообщения и проверяет, что произошло.