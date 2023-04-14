Головний дипломат ЄС: Дії Пекіна щодо війни РФ проти України дуже вплинуть на подальші відносини

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель попередив, що позиція і дії Китаю щодо війни Росії проти України – один із факторів, які будуть визначальними для подальших відносин між Пекіном і Європою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він згадує у промові, яку планував виголосити під час візиту до Китаю, але опублікував у письмовому вигляді – через те, що захворів на коронавірус і поїздка скасувалася.

Високий представник ЄС зазначив, що війна Росії проти України є для Євросоюзу величезним безпековим викликом, а також нагадав, що вторгнення в Україну – яким Росія серйозно підірвала міжнародний порядок – засудила 141 країна-член ООН.

"Я не збираюся повчати Китай чи давати поради – адже поважаю незалежність і суверенітет Китаю. Втім, маю сказати по-дружньому: для ЄС буде вкрай складно, якщо взагалі можливо, підтримувати з Китаєм довірливі відносини (чого я би хотів), якщо Китай не посприяє пошуку політичного рішення (для завершення війни. – ЄП), яке би ґрунтувалося на тому, що Росія виходить з території України", – наголосив Жозеп Боррель.

"Нейтралітет в умовах, коли відбувається порушення міжнародного права, не викликає довіри. Ми не просимо нікого приєднуватися до нашої власної позиції. Ми лише просимо визнати, що у даному випадку йдеться про грубе порушення міжнародного права. Тому я вважаю, що було б добре, якби президент Сі поговорив із президентом Зеленським, а Китай надав більше суттєвої гуманітарної допомоги для українців, що потерпають від війни", – зазначив дипломат.

Він зазначає, що Кремль опинився у скрутній ситуації з моменту, коли його сподівання на блискавичну переможну війну провалилися – і саме тому дуже зацікавлений бачити Китай на своєму боці.

Боррель також нагадав, що Росія, щойно пообіцявши поруч з Китаєм не розгортати ядерну зброю поза своєю територією, оголосила, що зробить це у Білорусі.

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"Ми будемо дуже уважними до будь-яких кроків, які робитиме Китай, аби нарешті змусити керівництво РФ дослухатися до здорового глузду. Як постійний член Радбезу ООН, Китай має велику відповідальність. Ми сподіваємося, що Пекін задіє свій вплив, як вже зробив це, зокрема, на Близькому Сході, посприявши відновленню дипломатичних відносин між Саудівською Аравією та Іраном", – зазначив головний дипломат ЄС.

Боррель наголосив, що Європа зайняла свою позицію щодо України за власним вибором, і це ніяк не прояв "васалітету" щодо більшого геополітичного гравця – із натяком на США.

"Європа захищає Україну і готується одного дня прийняти її до своєї родини. Проте зараз в Україні вирішується і питання безпеки Європи. Тож ми продовжуємо підтримувати Україну усіма способами – військовою, фінансовою, політичною, дипломатичною, гуманітарною допомогою… Зрозумійте це: йде боротьба за нашу долю", – підкреслив Боррель, продовживши також, що звичайні європейці абсолютною більшістю підтримують Україну.

Наприкінці промови він наголошує, що перед ЄС і Китаєм стоїть виклик, як налагодити конструктивні відносини, попри усі розбіжності – оскільки це в інтересах обох сторін і всього світу.

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