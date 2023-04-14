Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Головний дипломат ЄС: Дії Пекіна щодо війни РФ проти України дуже вплинуть на подальші відносини

"Європейська правда"П'ятниця, 14 квітня 2023, 11:11

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель попередив, що позиція і дії Китаю щодо війни Росії проти України – один із факторів, які будуть визначальними для подальших відносин між Пекіном і Європою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він згадує у промові, яку планував виголосити під час візиту до Китаю, але опублікував у письмовому вигляді – через те, що захворів на коронавірус і поїздка скасувалася. 

Високий представник ЄС зазначив, що війна Росії проти України є для Євросоюзу величезним безпековим викликом, а також нагадав, що вторгнення в Україну – яким Росія серйозно підірвала міжнародний порядок – засудила 141 країна-член ООН. 

Реклама:

"Я не збираюся повчати Китай чи давати поради – адже поважаю незалежність і суверенітет Китаю. Втім, маю сказати по-дружньому: для ЄС буде вкрай складно, якщо взагалі можливо, підтримувати з Китаєм довірливі відносини (чого я би хотів), якщо Китай не посприяє пошуку політичного рішення (для завершення війни. – ЄП), яке би ґрунтувалося на тому, що Росія виходить з території України", – наголосив Жозеп Боррель. 

"Нейтралітет в умовах, коли відбувається порушення міжнародного права, не викликає довіри. Ми не просимо нікого приєднуватися до нашої власної позиції. Ми лише просимо визнати, що у даному випадку йдеться про грубе порушення міжнародного права. Тому я вважаю, що було б добре, якби президент Сі поговорив із президентом Зеленським, а Китай надав більше суттєвої гуманітарної допомоги для українців, що потерпають від війни", – зазначив дипломат. 

"Злиті" документи Пентагону: Китай міг погодитись надати Росії летальну зброю – ЗМІ

Він зазначає, що Кремль опинився у скрутній ситуації з моменту, коли його сподівання на блискавичну переможну війну провалилися – і саме тому дуже зацікавлений бачити Китай на своєму боці. 

ВІДЕО ДНЯ

Боррель також нагадав, що Росія, щойно пообіцявши поруч з Китаєм не розгортати ядерну зброю поза своєю територією, оголосила, що зробить це у Білорусі.

"Ми будемо дуже уважними до будь-яких кроків, які робитиме Китай, аби нарешті змусити керівництво РФ дослухатися до здорового глузду. Як постійний член Радбезу ООН, Китай має велику відповідальність. Ми сподіваємося, що Пекін задіє свій вплив, як вже зробив це, зокрема, на Близькому Сході, посприявши відновленню дипломатичних відносин між Саудівською Аравією та Іраном", – зазначив головний дипломат ЄС. 

Боррель наголосив, що Європа зайняла свою позицію щодо України за власним вибором, і це ніяк не прояв "васалітету" щодо більшого геополітичного гравця – із натяком на США. 

"Європа захищає Україну і готується одного дня прийняти її до своєї родини. Проте зараз в Україні вирішується і питання безпеки Європи. Тож ми продовжуємо підтримувати Україну усіма способами – військовою, фінансовою, політичною, дипломатичною, гуманітарною допомогою… Зрозумійте це: йде боротьба за нашу долю", – підкреслив Боррель, продовживши також, що звичайні європейці абсолютною більшістю підтримують Україну.

Наприкінці промови він наголошує, що перед ЄС і Китаєм стоїть виклик, як налагодити конструктивні відносини, попри усі розбіжності – оскільки це в інтересах обох сторін і всього світу. 

Читайте також: Франція бере курс на дружбу з Китаєм: навіщо Макрон почав гру всупереч інтересам США

Теми: КитайЄСУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Китай
2/3 іноземних деталей в російських дронах зроблені в Китаї – група Єрмака-Макфола
Понад половина німців стурбована зближенням Китаю та Росії
Після повної ізоляції останніх років КНДР відкриває кордони, побоюючись масового голоду
Останні новини
18:31
Зеленський: Я впевнений, що США нас не зрадять
18:30
Фахівець з міжнародних відносин очолив Держлісагентство
18:22
Росія має компенсувати "Нафтогазу" збитки в Криму – суд Британії 
18:18
У "Дії" можна буде подати скаргу на укриття або знайти найближче на інтерактивній мапі
18:14
На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей − Зеленський
18:12
У кількох маршрутках Києва з'явилася можливість безготівкової оплати проїзду
18:06
Уряд Італії підтримав продовження військової допомоги Україні на 2024 рік
18:00
Уряд затвердив порядок роботи Держсистеми онлайн-моніторингу грального бізнесу
17:53
Окупанти викрали зі зоопарків на ТОТ рідкісних бенгальських тигрів
17:40
Посли G7 застерегли Україну від поспішних призначень у Рахункову палату
Усі новини...
Реклама: