Главный дипломат ЕС: Действия Пекина в вопросе войны РФ против Украины сильно повлияют на дальнейшие отношения

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель предупредил, что позиция и действия Китая в отношении войны России против Украины – один из факторов, которые будут определяющими для дальнейших отношений между Пекином и Европой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он упоминает в речи, которую планировал произнести во время визита в Китай, но опубликовал в письменном виде – потому что заболел коронавирусом и поездка отменилась.

Высокий представитель ЕС отметил, что война России против Украины является для Евросоюза огромным вызовом в плане безопасности, а также напомнил, что вторжение в Украину – которым Россия серьезно подорвала международный порядок – осудила 141 страна-член ООН.

Реклама:

"Я не собираюсь поучать Китай или давать советы – ведь уважаю независимость и суверенитет Китая. Впрочем, должен сказать по-дружески: для ЕС будет крайне сложно, если вообще возможно, поддерживать с Китаем доверительные отношения (чего я бы хотел), если Китай не поспособствует поиску политического решения (для завершения войны. – ЕП), которое бы основывалось на том, что Россия выходит с территории Украины", – подчеркнул Жозеп Боррель.

"Нейтралитет в условиях, когда происходит нарушение международного права, не вызывает доверия. Мы не просим никого присоединяться к нашей собственной позиции. Мы лишь просим признать, что в данном случае речь идет о грубом нарушении международного права. Поэтому я считаю, что было бы хорошо, если бы президент Си поговорил с президентом Зеленским, а Китай предоставил больше существенной гуманитарной помощи для украинцев, страдающих от войны", – отметил дипломат.

Он отмечает, что Кремль оказался в трудной ситуации с момента, когда его надежды на молниеносную победоносную войну провалились – и именно поэтому очень заинтересован видеть Китай на своей стороне.

ВИДЕО ДНЯ

Боррель также напомнил, что Россия, только что пообещав рядом с Китаем не разворачивать ядерное оружие вне своей территории, объявила, что сделает это в Беларуси.

"Мы будем очень внимательными к любым шагам, которые будет делать Китай, чтобы наконец заставить руководство РФ прислушаться к здравому смыслу. Как постоянный член Совбеза ООН, Китай имеет большую ответственность. Мы надеемся, что Пекин задействует свое влияние, как уже сделал это, в частности, на Ближнем Востоке, поспособствовав восстановлению дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном", – отметил главный дипломат ЕС.

Боррель подчеркнул, что Европа заняла свою позицию в отношении Украины по собственному выбору, и это никак не проявление "вассалитета" в отношении большего геополитического игрока – с намеком на США.

"Европа защищает Украину и готовится однажды принять ее в свою семью. Однако сейчас в Украине решается и вопрос безопасности Европы. Поэтому мы продолжаем поддерживать Украину всеми способами – военной, финансовой, политической, дипломатической, гуманитарной помощью... Поймите это: идет борьба за нашу судьбу", – подчеркнул Боррель, продолжив также, что обычные европейцы абсолютным большинством поддерживают Украину.