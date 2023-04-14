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Полтавський комунальник наживався на похованні військових: викрили на хабарах

Валентина РоманенкоП'ятниця, 14 квітня 2023, 11:34
Полтавський комунальник наживався на похованні військових: викрили на хабарах
фото ОГП

Посадовця комунального підприємства Полтавської міської ради викрили на систематичних хабарах за поховання військових.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Деталі: За даними слідства, заступник керівника комунального підприємства вимагав у підприємця хабар за неперешкоджання у здійсненні ним підприємницької діяльності, пов’язаної з наданням ритуальних послуг.

Підприємець на постійній основі мав сплачувати підозрюваному готівкою 25% від заробленої суми коштів із перевезення загиблих військових. Також він мав здійснювати щомісячні перерахування фіксованої суми за кожне поховання.

Правоохоронці затримали посадовця під час чергової передачі коштів.

В рамках розслідування у службових приміщеннях комунального підприємства та за місцями проживання підозрюваного було проведено санкціоновані обшуки.

 
фото огп

Комунальнику оголосили підозру в одержанні неправомірної вигоди.

ВІДЕО ДНЯ

Як уточнили УП в Офісі генпрокурора, Печерський районний суд Києва обиратиме затриманому запобіжний 15 квітня.  Прокурор буде просити арештувати фігуранта справи.

Теми: хабарПолтаваОфіс генпрокурора
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