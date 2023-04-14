Полтавський комунальник наживався на похованні військових: викрили на хабарах

Посадовця комунального підприємства Полтавської міської ради викрили на систематичних хабарах за поховання військових.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Деталі: За даними слідства, заступник керівника комунального підприємства вимагав у підприємця хабар за неперешкоджання у здійсненні ним підприємницької діяльності, пов’язаної з наданням ритуальних послуг.

Підприємець на постійній основі мав сплачувати підозрюваному готівкою 25% від заробленої суми коштів із перевезення загиблих військових. Також він мав здійснювати щомісячні перерахування фіксованої суми за кожне поховання.

Правоохоронці затримали посадовця під час чергової передачі коштів.

В рамках розслідування у службових приміщеннях комунального підприємства та за місцями проживання підозрюваного було проведено санкціоновані обшуки.

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