Полтавский коммунальщик наживался на захоронении военных: разоблачен на взятках
Чиновника коммунального предприятия Полтавского городского совета разоблачили на систематических взятках за захоронение военных.
Источник: Офис генерального прокурора
Детали: По данным следствия, заместитель руководителя коммунального предприятия требовал у предпринимателя взятку за непрепятствование в осуществлении им предпринимательской деятельности, связанной с предоставлением ритуальных услуг.
Предприниматель на постоянной основе должен был платить подозреваемому наличными 25% от заработанной суммы средств по перевозке погибших военных. Также он должен был осуществлять ежемесячные перечисления фиксированной суммы за каждое захоронение.
Правоохранители задержали чиновника во время очередной передачи средств.
В рамках расследования в служебных помещениях коммунального предприятия и по месту жительства подозреваемого были проведены санкционированные обыски.
Коммунальщику объявили подозрение в получении неправомерной выгоды.
Как уточнили УП в Офисе генпрокурора, Печерский районный суд Киева будет избирать задержанному меру пресечения 15 апреля. Прокурор будет просить арестовать фигуранта дела.