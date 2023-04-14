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Полтавский коммунальщик наживался на захоронении военных: разоблачен на взятках

Валентина РоманенкоПятница, 14 апреля 2023, 11:34
Полтавский коммунальщик наживался на захоронении военных: разоблачен на взятках
фото ОГП

Чиновника коммунального предприятия Полтавского городского совета разоблачили на систематических взятках за захоронение военных.

Источник: Офис генерального прокурора

Детали: По данным следствия, заместитель руководителя коммунального предприятия требовал у предпринимателя взятку за непрепятствование в осуществлении им предпринимательской деятельности, связанной с предоставлением ритуальных услуг.

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Предприниматель на постоянной основе должен был платить подозреваемому наличными 25% от заработанной суммы средств по перевозке погибших военных. Также он должен был осуществлять ежемесячные перечисления фиксированной суммы за каждое захоронение.

Правоохранители задержали чиновника во время очередной передачи средств.

В рамках расследования в служебных помещениях коммунального предприятия и по месту жительства подозреваемого были проведены санкционированные обыски.

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фото огп

Коммунальщику объявили подозрение в получении неправомерной выгоды.

Как уточнили УП в Офисе генпрокурора, Печерский районный суд Киева будет избирать задержанному меру пресечения 15 апреля. Прокурор будет просить арестовать фигуранта дела.

Темы: взяткаПолтаваОфис генпрокурора
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