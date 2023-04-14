Полтавский коммунальщик наживался на захоронении военных: разоблачен на взятках

Чиновника коммунального предприятия Полтавского городского совета разоблачили на систематических взятках за захоронение военных.

Источник: Офис генерального прокурора

Детали: По данным следствия, заместитель руководителя коммунального предприятия требовал у предпринимателя взятку за непрепятствование в осуществлении им предпринимательской деятельности, связанной с предоставлением ритуальных услуг.

Предприниматель на постоянной основе должен был платить подозреваемому наличными 25% от заработанной суммы средств по перевозке погибших военных. Также он должен был осуществлять ежемесячные перечисления фиксированной суммы за каждое захоронение.

Правоохранители задержали чиновника во время очередной передачи средств.

В рамках расследования в служебных помещениях коммунального предприятия и по месту жительства подозреваемого были проведены санкционированные обыски.

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