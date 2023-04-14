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Орбан назвав Україну "фінансово неіснуючою", у Росії його похвалили

"Європейська правда"П'ятниця, 14 квітня 2023, 11:44

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна "фінансово неіснуюча країна" і без підтримки партнерів війна одразу закінчиться; його слова вже викликали схвальну реакцію у Москві.

Як пише "Європейська правда", заяву Орбана наводить угорська редакція "Радіо Свобода" i 24.hu. 

Орбан нарікав на те, що у Європі громадська думка ще не готова змусити лідерів країн переглянути санкційну політику щодо Росії, але "цей час настане"; скаржився на нібито більше поганих новин з України щодо становища угорської громади, а також перейшов до того, що Європа змушена фінансувати багато потреб України. 

"Україна у фінансовому сенсі неіснуюча країна, вона не може сама себе фінансувати. Питання стоїть про те, чи ми утримуємо Україну, чи ні. Щойно ми скажемо "ні" – війна закінчиться", – сказав Віктор Орбан. 

Він акцентував, що Європа дає кошти на українські пенсії, заробітні плати, потреби освіти й охорони здоров’я, відтак не даючи ці кошти у свої бюджети, і так "не може тривати безкінечно". 

Слова Орбана вже помітив заступник секретаря Ради безпеки РФ Дмітрій Мєдвєдєв.

"Молодець, сміливо і точно для європейського політика. Можна лише додати, що як тільки закінчиться західне фінансування, закінчиться сама Україна", – відреагував Мєдвєдєв.

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Як повідомлялося, у Конгресі США готують санкції проти провідних політиків і урядовців Угорщини.

Теми: УгорщинаОрбан
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