Орбан назвал Украину "финансово несуществующей", в России его похвалили

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина "финансово несуществующая страна" и без поддержки партнеров война сразу закончится; его слова уже вызвали одобрительную реакцию в Москве.

Как пишет "Европейская правда", заявление Орбана приводят венгерская редакция "Радио Свобода" и 24.hu.

Орбан сетовал на то, что в Европе общественное мнение еще не готово заставить лидеров стран пересмотреть санкционную политику в отношении России, но "это время наступит"; жаловался на якобы больше плохих новостей из Украины относительно положения венгерской общины, а также перешел к тому, что Европа вынуждена финансировать многие потребности Украины.

"Украина в финансовом смысле – несуществующая страна, она не может сама себя финансировать. Вопрос стоит о том, содержим ли мы Украину или нет. Как только мы скажем "нет" – война закончится", – сказал Виктор Орбан.

Он акцентировал, что Европа дает средства на украинские пенсии, заработные платы, потребности образования и здравоохранения, поэтому не давая эти средства в свои бюджеты, и так "не может продолжаться бесконечно".

Слова Орбана уже заметил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Молодец, смело и точно для европейского политика. Можно лишь добавить, что как только закончится западное финансирование, закончится сама Украина", – отреагировал Медведев.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, в Конгрессе США готовят санкции против ведущих политиков и чиновников Венгрии.