Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Орбан назвал Украину "финансово несуществующей", в России его похвалили

"Европейская правда"Пятница, 14 апреля 2023, 11:44

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина "финансово несуществующая страна" и без поддержки партнеров война сразу закончится; его слова уже вызвали одобрительную реакцию в Москве.

Как пишет "Европейская правда", заявление Орбана приводят венгерская редакция "Радио Свобода" и 24.hu.

Орбан сетовал на то, что в Европе общественное мнение еще не готово заставить лидеров стран пересмотреть санкционную политику в отношении России, но "это время наступит"; жаловался на якобы больше плохих новостей из Украины относительно положения венгерской общины, а также перешел к тому, что Европа вынуждена финансировать многие потребности Украины.

Реклама:

"Украина в финансовом смысле – несуществующая страна, она не может сама себя финансировать. Вопрос стоит о том, содержим ли мы Украину или нет. Как только мы скажем "нет" – война закончится", – сказал Виктор Орбан.

Он акцентировал, что Европа дает средства на украинские пенсии, заработные платы, потребности образования и здравоохранения, поэтому не давая эти средства в свои бюджеты, и так "не может продолжаться бесконечно".

Слова Орбана уже заметил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

ВИДЕО ДНЯ

"Молодец, смело и точно для европейского политика. Можно лишь добавить, что как только закончится западное финансирование, закончится сама Украина", – отреагировал Медведев.

Как сообщалось, в Конгрессе США готовят санкции против ведущих политиков и чиновников Венгрии.

Темы: ВенгрияОрбан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Венгрия
Орбан упрекнул Запад касательно Украины: Украинцы умирают, а мы их финансируем
Венгрия собирается продлить запрет на ввоз зерна из Украины
Зеленский встретился с президентом Венгрии: поговорили о Закарпатье
Последние новости
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может продолжить атаки по Украине
14:49
обновленоВ Украине объявили масштабную воздушную тревогу: враг выпустил крылатые ракеты
14:41
фотоУченые создали на 3D-принтере устройство для тестирования лекарств: это может прекратить тесты на животных
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
Все новости...
Реклама: