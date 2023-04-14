У МЗС вважають, що Крим буде звільнено і військовим, і дипломатичним шляхом

Україна розглядає як військовий, так і дипломатичний шлях деокупації Криму, а також не виключає змішаного варіанту.

Джерело: перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в інтерв’ю "Укрінформу"

Пряма мова: "Мені здається, що на сьогодні у нас є обидва шляхи – і військовий, і дипломатичний. І вони обидва є актуальними. Наприклад, Хорватія, коли була війна у 1990-х роках, дві третини своєї території повернула військовим шляхом, одну третину – дипломатичним.

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Крим, – і про це каже президент Зеленський, і все керівництво країни, – невід’ємна частина України.

І міністр сьогодні у промові (на Чорноморській безпековій конференції в Бухаресті – ред.) також сказав, що якщо ви чуєте голоси, що десь там можна Крим повертати після, що давайте спочатку одне, а потім інше – то це є неправдою і Україна відхиляє і категорично не погоджується з такими думками.

По-друге – повернення Криму визначатиме сама Україна. І маючи війну, цей шлях, вочевидь, буде реалізовано двома треками – і військовим, і дипломатичним".

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Деталі: Джапарова вважає головною перемогою України в питанні Криму те, що "світ визнав, що Крим є інтегральною та невід’ємною частиною України".

За її словами, партнери підтримують, що шлях повернення Криму має визначати сама Україна.

За словами представниці МЗС, усі засвоїли "кримський урок".

Пряма мова: "Оскільки тоді, у 2014 році, ми як країна, і світ як спільнота, були неспроможними зупинити це зло, і воно розповзлося. Всі наші дипломатичні перемовини та спроби, особливо європейських лідерів, знайти таку мову, яку б почув Путін, чи такого лідера, якого б він почув, Путін сприйняв як слабкість і здійснив наступний крок своєї агресії 24 лютого (2022 року).

Тому цей "кримський урок", про який ми сьогодні говоримо на Чорноморській безпековій конференції, є дуже важливим".

Довідка: 12-13 квітня у столиці Румунії Бухаресті відбулася перша Чорноморська безпекова конференція, яка завершила створення архітектури Міжнародної кримської платформи – координаційного механізму з деокупації Кримського півострова.

В ініційованому Україною та реалізованому в партнерстві з Румунією заході взяли участь представники понад 50 країн та організацій.