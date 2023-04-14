Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У МЗС вважають, що Крим буде звільнено і військовим, і дипломатичним шляхом

Олена РощінаП'ятниця, 14 квітня 2023, 12:12
У МЗС вважають, що Крим буде звільнено і військовим, і дипломатичним шляхом
Еміне Джапарова, фото "Укрінформ"

Україна розглядає як військовий, так і дипломатичний шлях деокупації Криму, а також не виключає змішаного варіанту.

Джерело: перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в інтерв’ю "Укрінформу"

Пряма мова: "Мені здається, що на сьогодні у нас є обидва шляхи – і військовий, і дипломатичний. І вони обидва є актуальними. Наприклад, Хорватія, коли була війна у 1990-х роках, дві третини своєї території повернула військовим шляхом, одну третину – дипломатичним.

Крим, – і про це каже президент Зеленський, і все керівництво країни, – невід’ємна частина України. 

І міністр сьогодні у промові (на Чорноморській безпековій конференції в Бухаресті – ред.) також сказав, що якщо ви чуєте голоси, що десь там можна Крим повертати після, що давайте спочатку одне, а потім інше – то це є неправдою і Україна відхиляє і категорично не погоджується з такими думками. 

По-друге – повернення Криму визначатиме сама Україна. І маючи війну, цей шлях, вочевидь, буде реалізовано двома треками – і військовим, і дипломатичним".

Деталі: Джапарова вважає головною перемогою України в питанні Криму те, що "світ визнав, що Крим є інтегральною та невід’ємною частиною України".

ВІДЕО ДНЯ

За її словами, партнери підтримують, що шлях повернення Криму має визначати сама Україна. 

За словами представниці МЗС, усі засвоїли "кримський урок". 

Пряма мова: "Оскільки тоді, у 2014 році, ми як країна, і світ як спільнота, були неспроможними зупинити це зло, і воно розповзлося. Всі наші дипломатичні перемовини та спроби, особливо європейських лідерів, знайти таку мову, яку б почув Путін, чи такого лідера, якого б він почув, Путін сприйняв як слабкість і здійснив наступний крок своєї агресії 24 лютого (2022 року).

Тому цей "кримський урок", про який ми сьогодні говоримо на Чорноморській безпековій конференції, є дуже важливим".

Довідка: 12-13 квітня у столиці Румунії Бухаресті відбулася перша Чорноморська безпекова конференція, яка завершила створення архітектури Міжнародної кримської платформи – координаційного механізму з деокупації Кримського півострова. 

В ініційованому Україною та реалізованому в партнерстві з Румунією заході взяли участь представники понад 50 країн та організацій.

Теми: КримдеокупаціявійнаМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Пригожин повертає прихильність Путіна – ISW

Бразилія "повторює російську та китайську пропаганду" щодо війни в Україні – Білий дім

фотоСупутник показав згорілий український літак у Судані

Українець, що вчинив самопідпал перед консульством у Кракові, помер у лікарні

НАТО більше не допускає тимчасової окупації своєї території в разі нападу РФ – NYT

Влітку 2022 року п’яний солдат розстріляв комбата морпіхів миколаївської бригади

Усі новини...
Крим
Резніков: Крим має бути звільнений для безпеки судноплавства – і буде
Постіль брати будете? На російських окупантів чекає рекордно гаряче літо в Криму
Окупанти в Криму відмовились від травневої демонстрації та параду на 9 травня
Останні новини
05:12
Китай готовий співпрацювати з Росією і шукати спосіб врегулювання "кризи в Україні" – МЗС
04:14
Пригожин повертає прихильність Путіна – ISW
03:41
В очікуванні контрнаступу окупанти в Енергодарі розграбовують школи і дитсадки – спротив
02:58
"Цінує симетрію": NYT назвав імовірну дату висунення Байдена на другий термін
02:04
Бразилія "повторює російську та китайську пропаганду" щодо війни в Україні – Білий дім
01:37
фотоВорог атакував Нікополь і громади, є поранений
00:42
Меркель отримала найвищу державну нагороду ФРН – не всі її однопартійці це підтримали
00:24
Росіяни гатили по Сумщині, понад 100 прильотів з АГС та артилерії
23:49
Швеція домовилась із Фінляндією про закупівлю БТР нового покоління
23:30
фотоСупутник показав згорілий український літак у Судані
Усі новини...
Реклама: