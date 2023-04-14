Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У МЗС вважають, що Крим буде звільнено і військовим, і дипломатичним шляхом

Олена РощінаП'ятниця, 14 квітня 2023, 12:12
У МЗС вважають, що Крим буде звільнено і військовим, і дипломатичним шляхом
Еміне Джапарова, фото "Укрінформ"

Україна розглядає як військовий, так і дипломатичний шлях деокупації Криму, а також не виключає змішаного варіанту.

Джерело: перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в інтерв’ю "Укрінформу"

Пряма мова: "Мені здається, що на сьогодні у нас є обидва шляхи – і військовий, і дипломатичний. І вони обидва є актуальними. Наприклад, Хорватія, коли була війна у 1990-х роках, дві третини своєї території повернула військовим шляхом, одну третину – дипломатичним.

Реклама:

Крим, – і про це каже президент Зеленський, і все керівництво країни, – невід’ємна частина України. 

І міністр сьогодні у промові (на Чорноморській безпековій конференції в Бухаресті – ред.) також сказав, що якщо ви чуєте голоси, що десь там можна Крим повертати після, що давайте спочатку одне, а потім інше – то це є неправдою і Україна відхиляє і категорично не погоджується з такими думками. 

По-друге – повернення Криму визначатиме сама Україна. І маючи війну, цей шлях, вочевидь, буде реалізовано двома треками – і військовим, і дипломатичним".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Джапарова вважає головною перемогою України в питанні Криму те, що "світ визнав, що Крим є інтегральною та невід’ємною частиною України".

За її словами, партнери підтримують, що шлях повернення Криму має визначати сама Україна. 

За словами представниці МЗС, усі засвоїли "кримський урок". 

Пряма мова: "Оскільки тоді, у 2014 році, ми як країна, і світ як спільнота, були неспроможними зупинити це зло, і воно розповзлося. Всі наші дипломатичні перемовини та спроби, особливо європейських лідерів, знайти таку мову, яку б почув Путін, чи такого лідера, якого б він почув, Путін сприйняв як слабкість і здійснив наступний крок своєї агресії 24 лютого (2022 року).

Тому цей "кримський урок", про який ми сьогодні говоримо на Чорноморській безпековій конференції, є дуже важливим".

Довідка: 12-13 квітня у столиці Румунії Бухаресті відбулася перша Чорноморська безпекова конференція, яка завершила створення архітектури Міжнародної кримської платформи – координаційного механізму з деокупації Кримського півострова. 

В ініційованому Україною та реалізованому в партнерстві з Румунією заході взяли участь представники понад 50 країн та організацій.

Теми: КримдеокупаціявійнаМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Крим
Окупанти заявили про атаку БПЛА у Брянській області РФ і запуск ракети по Криму
Дрони атакували Росію і Крим понад 190 разів цього року − ВВС
Супутник показав баржі-барикади від українських дронів біля Кримського мосту
Останні новини
18:31
Зеленський: Я впевнений, що США нас не зрадять
18:30
Фахівець з міжнародних відносин очолив Держлісагентство
18:22
Росія має компенсувати "Нафтогазу" збитки в Криму – суд Британії 
18:18
У "Дії" можна буде подати скаргу на укриття або знайти найближче на інтерактивній мапі
18:14
На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей − Зеленський
18:12
У кількох маршрутках Києва з'явилася можливість безготівкової оплати проїзду
18:06
Уряд Італії підтримав продовження військової допомоги Україні на 2024 рік
18:00
Уряд затвердив порядок роботи Держсистеми онлайн-моніторингу грального бізнесу
17:53
Окупанти викрали зі зоопарків на ТОТ рідкісних бенгальських тигрів
17:40
Посли G7 застерегли Україну від поспішних призначень у Рахункову палату
Усі новини...
Реклама: