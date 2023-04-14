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В МИД считают, что Крым будет освобожден и военным, и дипломатическим путем

Елена РощинаПятница, 14 апреля 2023, 12:12
В МИД считают, что Крым будет освобожден и военным, и дипломатическим путем
Эмине Джапарова, фото "Укринформ"

Украина рассматривает как военный, так и дипломатический путь деоккупации Крыма, а также не исключает смешанного варианта.

Источник: первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в интервью "Укринформу"

Прямая речь: "Мне кажется, что на сегодня у нас есть оба пути – и военный, и дипломатический. И они оба актуальны. Например, Хорватия, когда была война в 1990-х годах, две трети своей территории вернула военным путем, одну треть – дипломатическим.

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Крым, – и об этом говорит президент Зеленский, и все руководство страны, – неотъемлемая часть Украины. 

И министр сегодня в речи (на Черноморской конференции по безопасности в Бухаресте – ред.) также сказал, что если вы слышите голоса, что где-то там можно Крым возвращать после, что давайте сначала одно, а потом другое – то это неправда и Украина отклоняет и категорически не соглашается с такими мыслями. 

Во-вторых – возвращение Крыма будет определять сама Украина. И имея войну, этот путь, очевидно, будет реализован двумя треками – и военным, и дипломатическим".

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Детали: Джапарова считает главной победой Украины в вопросе Крыма то, что "мир признал, что Крым является интегральной и неотъемлемой частью Украины". 

По ее словам, партнеры поддерживают, что путь возвращения Крыма должна определять сама Украина. 

По словам представительницы МИД, все усвоили "крымский урок". 

Прямая речь: "Поскольку тогда, в 2014 году, мы как страна, и мир как сообщество, были не в состоянии остановить это зло, и оно расползлось. Все наши дипломатические переговоры и попытки, особенно европейских лидеров, найти такой язык, который бы услышал Путин, или такого лидера, которого бы он услышал, Путин воспринял как слабость и осуществил следующий шаг своей агрессии 24 февраля (2022 года).

Поэтому этот "крымский урок", о котором мы сегодня говорим на Черноморской конференции по безопасности, является очень важным".

Справка: 12-13 апреля в столице Румынии Бухаресте состоялась первая Черноморская конференция по безопасности, которая завершила создание архитектуры Международной крымской платформы – координационного механизма по деоккупации Крымского полуострова. 

В инициированном Украиной и реализованном в партнерстве с Румынией мероприятии приняли участие представители более 50 стран и организаций.

Темы: КрымдеоккупациявойнаМИД
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