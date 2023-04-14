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Китай запевняє, що не експортує зброю сторонам війни в Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 14 квітня 2023, 12:19

У п'ятницю міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що країна не продаватиме зброю сторонам, залученим до війни в Україні, і регулюватиме експорт товарів подвійного цивільного та військового призначення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Цінь Ган відреагував на занепокоєння США та інших країн, що Китай розглядає можливість надання військової допомоги Росії, яку Пекін політично і риторично підтримує в конфлікті, хоча офіційно заявляє, що зберігає нейтралітет.

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"Щодо експорту військової продукції Китай дотримується розважливого і відповідального підходу", – сказав Цінь, виступаючи на брифінгу з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок.

"Китай не буде надавати зброю відповідним сторонам конфлікту, а також керуватиме і контролюватиме експорт товарів подвійного призначення відповідно до законів і правил", – додав він.

У своєму виступі Бербок зазначила, що як постійний член Ради безпеки ООН, Китай несе особливу відповідальність за сприяння припиненню конфлікту.

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"Територія є неподільною, і безпека є настільки ж неподільною. Без визнання інтересів безпеки тієї чи іншої сторони кризи і конфлікти неминучі, – сказав Цінь.

"Китай готовий продовжувати працювати заради миру і сподівається, що всі сторони, залучені до кризи, залишатимуться об'єктивними і спокійними, а також докладатимуть конструктивних зусиль для врегулювання кризи шляхом переговорів", – додав він.

Нагадаємо, головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель попередив, що позиція і дії Китаю щодо війни Росії проти України – один з факторів, які будуть визначальними для подальших відносин між Пекіном і Європою.

Як повідомлялося, нібито таємні документи американської військової розвідки, які потрапили в публічний простір, свідчать, що Китай схвалив постачання Росії певної летальної зброї попри попередження західних країн.

Теми: КитайзброяРосія
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