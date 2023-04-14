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Китай уверяет, что не экспортирует оружие сторонам войны в Украине

"Европейская правда"Пятница, 14 апреля 2023, 12:19

В пятницу министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что страна не будет продавать оружие сторонам, вовлеченным в войну в Украине, и будет регулировать экспорт товаров двойного гражданского и военного назначения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Цинь Ган отреагировал на беспокойство США и других стран, что Китай рассматривает возможность предоставления военной помощи России, которую Пекин политически и риторически поддерживает в конфликте, хотя официально заявляет, что сохраняет нейтралитет.

"В отношении экспорта военной продукции Китай придерживается расчетливого и ответственного подхода", – сказал Цинь, выступая с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

"Китай не будет предоставлять оружие соответствующим сторонам конфликта, а также будет управлять и контролировать экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами", – добавил он.

В своем выступлении Бербок отметила, что как постоянный член Совета безопасности ООН, Китай несет особую ответственность за содействие прекращению конфликта.

"Территория является неделимой, и безопасность является столь же неделимой. Без признания интересов безопасности той или иной стороны кризисы и конфликты неизбежны, – сказал Цинь.

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"Китай готов продолжать работать ради мира и надеется, что все стороны, вовлеченные в кризис, будут оставаться объективными и спокойными, а также прилагать конструктивные усилия для урегулирования кризиса путем переговоров", – добавил он.

Напомним, главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель предупредил, что позиция и действия Китая относительно войны России против Украины – один из факторов, которые будут определяющими для дальнейших отношений между Пекином и Европой.

Как сообщалось, секретные документы американской военной разведки, которые попали в публичное пространство, свидетельствуют, что Китай одобрил поставки России определенного летального оружия, несмотря на предупреждения западных стран.

Темы: КитайоружиеРосcия
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