Угорщина може таємно допомагати з доставкою зброї для України - Politico

Опубліковані секретні документи Пентагону свідчать, що Угорщина, ймовірно, може таємно допомагати з доставкою зброї в Україну.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда"

В одному з таких документів йдеться, що Угорщина могла дозволити використовувати свій повітряний простір партнерам та Україні для переміщення зброї, хоча раніше влада країни заявляла, що не робитиме цього.

Документ детально описує план, згідно з яким українські пілоти перелетять на подарованих гелікоптерах з Хорватії в Україну "через повітряний простір Угорщини".

"Якщо ця інформація відповідає дійсності, то це не тільки показуватиме, що Угорщина пропускає зброю через своє небо, але й суперечить повідомленням преси про те, що гелікоптери будуть доставлені по землі або рейсами до Польщі", – йдеться у статті.

Нагадаємо, напередодні ФБР арештувало 21-річного військовослужбовця розвідувального крила Національної повітряної гвардії Массачусетса Джека Тейшейру. Його ідентифікували як можливого винуватця зливу секретних документів.

Тейшейра постане перед судом у п’ятницю.

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