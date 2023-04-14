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Угорщина може таємно допомагати з доставкою зброї для України - Politico

"Європейська правда"П'ятниця, 14 квітня 2023, 12:23

Опубліковані секретні документи Пентагону свідчать, що Угорщина, ймовірно, може таємно допомагати з доставкою зброї в Україну.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда"

В одному з таких документів йдеться, що Угорщина могла дозволити використовувати свій повітряний простір партнерам та Україні для переміщення зброї, хоча раніше влада країни заявляла, що не робитиме цього.

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Документ детально описує план, згідно з яким українські пілоти перелетять на подарованих гелікоптерах з Хорватії в Україну "через повітряний простір Угорщини".

"Якщо ця інформація відповідає дійсності, то це не тільки показуватиме, що Угорщина пропускає зброю через своє небо, але й суперечить повідомленням преси про те, що гелікоптери будуть доставлені по землі або рейсами до Польщі", – йдеться у статті.

Нагадаємо, напередодні ФБР арештувало  21-річного військовослужбовця розвідувального крила Національної повітряної гвардії Массачусетса Джека Тейшейру. Його ідентифікували як можливого винуватця зливу секретних документів.

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Тейшейра постане перед судом у п’ятницю.

Детально про витік секретних документів читайте у статті Військова (не)таємниця: що відомо про витік секретних документів США або дивіться нове відео "ЄвроПравди".

Теми: УгорщинаУкраїназброя
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