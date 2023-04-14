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Венгрия может тайно помогать с доставкой оружия для Украины - Politico

"Европейская правда"Пятница, 14 апреля 2023, 12:23

Опубликованные секретные документы Пентагона свидетельствуют, что Венгрия, вероятно, может тайно помогать с доставкой оружия в Украину.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда"

В одном из таких документов говорится, что Венгрия могла позволить использовать свое воздушное пространство партнерам и Украине для перемещения оружия, хотя ранее власти страны заявляли, что не будут этого делать.

Документ подробно описывает план, согласно которому украинские пилоты перелетят на подаренных вертолетах из Хорватии в Украину "через воздушное пространство Венгрии".

"Если эта информация соответствует действительности, то это не только показывает, что Венгрия пропускает оружие через свое небо, но и противоречит сообщениям прессы о том, что вертолеты будут доставлены по земле или рейсами в Польшу", – говорится в статье.

Напомним, накануне ФБР арестовало 21-летнего военнослужащего разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии Массачусетса Джека Тейшейру. Его идентифицировали как возможного виновника слива секретных документов.

Тейшейра предстанет перед судом в пятницу.

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Подробно об утечке секретных документов читайте в статье Военная (не)тайна: что известно об утечке секретных документов США или смотрите в новом видео "ЕвроПравды".

Темы: ВенгрияУкраинаоружие
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