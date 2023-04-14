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Від російський ударів у четвер загинули цивільні на Херсонщині, обстріли були у 8 областях

"Українська правда"П'ятниця, 14 квітня 2023, 12:25
Від російський ударів у четвер загинули цивільні на Херсонщині, обстріли були у 8 областях
Фото ілюстративне

За минулу добу 13 квітня від обстрілів російських окупантів загинули цивільні в Херсонській області, у Харківській четверо чоловіків отримали поранення.

Джерело: дані обласних ОВА

Деталі: Вказується, що обстріли із мінометів і артилерії були зафіксовані в Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Луганській, Донецькій і Херсонській областях.  

В Запорізькій області ворог завдав 81 удар на лінії розмежування: один ракетний, сім авіаційних, 68 артилерійських обстрілів, три атаки з застосуванням БПЛА та дві - з РСЗВ.

На Харківщині в село Кучерівка Куп’янського району окупанти обстріляли з РСЗВ "Град". Снаряди влучили в дорогу поряд з ТОВ "Іскра", сталася пожежа. Поранення отримали 3 чоловіків – 50-ти, 51-го та 23-х років. Усі госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Внаслідок обстрілу смт Дворічна Куп'янського району поранення зазнав 47-річний чоловік, госпіталізований.

На Херсонщині за добу противник здійснив 68 обстрілів, випустивши 280 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Внаслідок ворожих обстрілів 2 людини загинули, 4 — дістали поранення.

ВІДЕО ДНЯ

Ворожа авіація вдарила по селу Зміївка Бериславського району. Керованими авіабомбами росіяни поцілили в будівлю місцевої школи. Через ворожу атаку 62-річний завгосп, котрий знаходився в освітньому закладі, загинув на місці.

Ще один чоловік, 55-річний шкільний сторож, дістав поранення.

Теми: ХерсонРосіявійна
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