От российских ударов в четверг погибли гражданские в Херсонской области, обстрелы были в 8 областях

За минувшие сутки 13 апреля от обстрелов российских окупантов погибли гражданские в Херсонской области, в Харьковской четверо мужчин получили ранения.

Источник: данные областных ОВА

Детали: Указывается, что обстрелы из минометов и артиллерии были зафиксированы в Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Херсонской областях.

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В Запорожской области враг нанес 81 удар на линии разграничения: один ракетный, семь авиационных, 68 артиллерийских обстрелов, три атаки с применением БПЛА и две – с РСЗО.

В Харьковской области в село Кучеровка Купянского района оккупанты обстреляли из РСЗО "Град". Снаряды попали в дорогу рядом с ООО "Искра", произошел пожар. Ранения получили 3 мужчин – 50-ти, 51-го и 23-х лет. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В результате обстрела пгт Двулетняя Купянского района ранение получил 47-летний мужчина, госпитализирован.

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В Херсонской области за сутки противник совершил 68 обстрелов, выпустив 280 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. В результате вражеских обстрелов 2 человека погибли, 4 — получили ранения.

Вражеская авиация ударила по селу Змиевка Бериславского района. Управляемыми авиабомбами россияне попали в здание местной школы. Из-за вражеской атаки 62-летний находившийся в образовательном заведении завхоз погиб на месте. Еще один мужчина, 55-летний школьный сторож, получил ранения.