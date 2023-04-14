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Напередодні Великодня до українців звернулася СБУ

П'ятниця, 14 квітня 2023, 12:38
Напередодні Великодня до українців звернулася СБУ
ілюстрація СБУ

Служба безпеки України закликає українців не відвідувати масових зібрань та дотримуватися безпекових рекомендацій напередодні Великодня.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко

Пряма мова: "Ворог чудово розуміє, що зазнає поразки на полі бою, тож не полишає спроб влаштувати провокації, аби розхитати єдність українського суспільства. Для цього РФ намагається застосовувати різноманітні інструменти та, серед іншого, приділяє особливу увагу релігійній тематиці.

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Сьогодні Служба безпеки України докладає максимум зусиль, аби нейтралізувати вплив ворога на церковне середовище і не дати РФ бодай мінімальної можливості використати релігійне питання для досягнення власних цілей".

Деталі: Спецслужба закликає громадян напередодні свят:

  • обмежити відвідування масових заходів, під якими б гаслами вони не відбувалися;
  • не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій;
  • дотримуватися комендантської години, встановленої для вашого регіону;
  • не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і під час неї перебувати в укриттях;
  • без потреби не затримуватися у храмах при освяченні Великоднього кошика;
  • повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації чи становити потенційну загрозу.

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Громадянам нагадують, що в СБУ працює спеціальна гаряча лінія 0-800-501-482, а також відповідна електронна пошта: callcenter@ssu.gov.ua

Пряма мова: "Інформація, отримана через телефон довіри СБУ, є конфіденційною і буде ретельно перевірена.

Уже другий рік поспіль українці відзначатимуть Великдень в умовах воєнного стану. Але ми впевнені у своїй перемозі і робимо усе, аби наблизити її якнайшвидше!

Просимо вас бути пильними і дотримуватися безпекових рекомендацій".

Теми: СБУсвяткуванняцерква
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