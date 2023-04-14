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Накануне Пасхи к украинцам обратилась СБУ

Пятница, 14 апреля 2023, 12:38
Накануне Пасхи к украинцам обратилась СБУ
иллюстрация СБУ

Служба безопасности Украины призывает украинцев не посещать массовые собрания и придерживаться рекомендаций по безопасности накануне Пасхи.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко

Прямая речь: "Враг прекрасно понимает, что терпит поражение на поле боя, поэтому не оставляет попыток устроить провокации, чтобы расшатать единство украинского общества. Для этого РФ пытается применять различные инструменты и, среди прочего, уделяет особое внимание религиозной тематике.

Сегодня Служба безопасности Украины прилагает максимум усилий, чтобы нейтрализовать влияние врага на церковную среду и не дать РФ даже минимальной возможности использовать религиозный вопрос для достижения собственных целей".

Детали: Спецслужба призывает граждан накануне праздников:

  • ограничить посещение массовых мероприятий, под какими бы лозунгами они ни происходили;
  • не поддаваться на возможные провокации или подстрекательство к незаконным действиям;
  • соблюдать комендантский час, установленный для вашего региона;
  • не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время нее находиться в укрытиях;
  • без надобности не задерживаться в храмах при освящении Пасхальной корзины;
  • сообщать в правоохранительные органы о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу.

Гражданам напоминают, что в СБУ работает специальная горячая линия 0-800-501-482, а также соответствующая электронная почта: callcenter@ssu.gov.ua

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Прямая речь: "Информация, полученная по телефону доверия СБУ, является конфиденциальной и будет тщательно проверена.

Уже второй год подряд украинцы будут отмечать Пасху в условиях военного положения. Но мы уверены в своей победе и делаем все, чтобы приблизить ее как можно быстрее!

Просим вас быть бдительными и соблюдать рекомендации по безопасности".

Темы: СБУпразднованияцерковь
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