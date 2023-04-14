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У Львові підпалили храм УГКЦ

Ірина БалачукП'ятниця, 14 квітня 2023, 13:38
У Львові підпалили храм УГКЦ
ФОТО З FACEBOOK КОЗИЦЬКОГО 

14 квітня чоловік підпалив храм Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ у Львові, його затримали.

Джерело: голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Facebook

Пряма мова Козицького: "У Страсну п'ятницю отримуємо новини про підпал церкви Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ на Сихові. Храм, біля якого Папа Римський Іван Павло II під час візиту у Львів у 2001 році спілкувався з нашою молоддю. Це міг вчинити тільки лютий ворог нашого народу. Усіх винних обов'язково знайдуть. Вони мусять бути притягнуті до відповідальності".

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Деталі: Голова ОВА додав, що рятувальники оперативно загасили пожежу. Він також опублікував фото пошкодженого храму. 

 
Фото з Facebook Козицького

Пізніше Козицький повідомив, що правоохоронці затримали зловмисника, який вчинив підпал. 

 
Фото з Facebook Козицького

Ним виявився житель Закарпатської області. Чоловіка виявили за допомогою камер відеоспостереження.

ВІДЕО ДНЯ

Затриманому загрожує до 10 років ув’язнення.

Теми: Львівцерквапожежа
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