У Львові підпалили храм УГКЦ
14 квітня чоловік підпалив храм Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ у Львові, його затримали.
Джерело: голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Facebook
Пряма мова Козицького: "У Страсну п'ятницю отримуємо новини про підпал церкви Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ на Сихові. Храм, біля якого Папа Римський Іван Павло II під час візиту у Львів у 2001 році спілкувався з нашою молоддю. Це міг вчинити тільки лютий ворог нашого народу. Усіх винних обов'язково знайдуть. Вони мусять бути притягнуті до відповідальності".
Деталі: Голова ОВА додав, що рятувальники оперативно загасили пожежу. Він також опублікував фото пошкодженого храму.
Пізніше Козицький повідомив, що правоохоронці затримали зловмисника, який вчинив підпал.
Ним виявився житель Закарпатської області. Чоловіка виявили за допомогою камер відеоспостереження.
Затриманому загрожує до 10 років ув’язнення.