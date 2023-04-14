Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Во Львове подожгли храм УГКЦ

Ирина БалачукПятница, 14 апреля 2023, 13:38
Во Львове подожгли храм УГКЦ
ФОТО ИЗ FACEBOOK КОЗИЦКОГО 

14 апреля мужчина поджег храм Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ во Львове, его задержали.

Источник: глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Facebook

Прямая речь Козицкого: "В Страстную пятницу получаем новости о поджоге церкви Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ на Сыхове. Храм, возле которого Папа Римский Иоанн Павел II во время визита во Львов в 2001 году общался с нашей молодежью. Это мог совершить только лютый враг нашего народа. Всех виновных обязательно найдут. Они должны быть привлечены к ответственности".

Реклама:

Детали: Глава ОВА добавил, что спасатели оперативно потушили пожар. Он также опубликовал фото поврежденного храма.

 
фото из Facebook Козицкого 

Позже Козицкий сообщил, что правоохранители задержали злоумышленника, который совершил поджог. 

 
фото из Facebook Козицкого 

Им оказался житель Закарпатской области. Мужчину обнаружили с помощью камер видеонаблюдения.

ВИДЕО ДНЯ

Задержанному грозит до 10 лет заключения.

Темы: Львовцерковьпожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжить атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

Все новости...
Львов
Слишком много уверенной красоты: во Львове спорят об обнаженной женской скульптуре в Стрыйском парке
Во Львове дети, родители которых погибли на войне, ежегодно будут получать 50 тысяч грн
Во Львове обследуют все балконы домов
Последние новости
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжить атаки по Украине
14:49
обновленоВ Украине объявили масштабную воздушную тревогу: враг выпустил крылатые ракеты
14:41
фотоУченые создали на 3D-принтере устройство для тестирования лекарств: это может прекратить тесты на животных
Все новости...
Реклама: