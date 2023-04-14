Во Львове подожгли храм УГКЦ

14 апреля мужчина поджег храм Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ во Львове, его задержали.

Источник: глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Facebook

Прямая речь Козицкого: "В Страстную пятницу получаем новости о поджоге церкви Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ на Сыхове. Храм, возле которого Папа Римский Иоанн Павел II во время визита во Львов в 2001 году общался с нашей молодежью. Это мог совершить только лютый враг нашего народа. Всех виновных обязательно найдут. Они должны быть привлечены к ответственности".

Детали: Глава ОВА добавил, что спасатели оперативно потушили пожар. Он также опубликовал фото поврежденного храма.

фото из Facebook Козицкого

Позже Козицкий сообщил, что правоохранители задержали злоумышленника, который совершил поджог.

фото из Facebook Козицкого

Им оказался житель Закарпатской области. Мужчину обнаружили с помощью камер видеонаблюдения.

Задержанному грозит до 10 лет заключения.