Новий випуск УП.Чат: злив секретних даних у США, український контрнаступ та паспорти РФ в УПЦ МП

У новому випуску програми "УП.Чат" редакція УП обговорила появу в американських ЗМІ секретних документів розвідки США, український контрнаступ та російські паспорти у священників УПЦ МП.

Деталі: В розмові в’язали участь керівник департаменту журналістських розслідувань УП Михайло Ткач, політичний оглядач Роман Романюк, головна редакторка УП Севгіль Мусаєва, журналістка Яніна Соколова.