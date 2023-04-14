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Новий випуск УП.Чат: злив секретних даних у США, український контрнаступ та паспорти РФ в УПЦ МП

"Українська правда"П'ятниця, 14 квітня 2023, 15:26
Новий випуск УП.Чат: злив секретних даних у США, український контрнаступ та паспорти РФ в УПЦ МП

У новому випуску програми "УП.Чат" редакція УП обговорила появу в американських ЗМІ секретних документів розвідки США, український контрнаступ та російські паспорти у священників УПЦ МП.

Деталі: В розмові в’язали участь керівник департаменту журналістських розслідувань УП Михайло Ткач, політичний оглядач Роман Романюк, головна редакторка УП Севгіль Мусаєва, журналістка Яніна Соколова.

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Теми: ЗМІ
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