Новый выпуск УП.Чат: Слив секретных данных в США, украинское контрнаступление и паспорта РФ в УПЦ МП

В новом выпуске программы "УП.Чат" редакция УП обсудила появление в американских СМИ секретных документов разведки США, украинское контрнаступление и российские паспорта у священников УПЦ МП.

Детали: В разговоре вязали участие руководитель департамента журналистских расследований УП Михаил Ткач, политический обозреватель Роман Романюк, главный редактор УП Севгиль Мусаева, журналистка Янина Соколова.