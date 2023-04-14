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Новый выпуск УП.Чат: Слив секретных данных в США, украинское контрнаступление и паспорта РФ в УПЦ МП

"Украинская правда"Пятница, 14 апреля 2023, 15:26
Новый выпуск УП.Чат: Слив секретных данных в США, украинское контрнаступление и паспорта РФ в УПЦ МП

В новом выпуске программы "УП.Чат" редакция УП обсудила появление в американских СМИ секретных документов разведки США, украинское контрнаступление и российские паспорта у священников УПЦ МП.

Детали: В разговоре вязали участие руководитель департамента журналистских расследований УП Михаил Ткач, политический обозреватель Роман Романюк, главный редактор УП Севгиль Мусаева, журналистка Янина Соколова.

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Темы: СМИ
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