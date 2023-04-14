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З України до Болгарії намагалися вивезти скрипку Страдіварі

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 14 квітня 2023, 15:47
З України до Болгарії намагалися вивезти скрипку Страдіварі
Фото: Одеська митниця

Одеські митники запобігли вивозу з України до Болгарії оригінальної скрипки Страдіварі без жодних дозвільних документів.

Джерело: пресслужба Одеської митниці, пресслужба ДПСУ

Дослівно: "Старовинну скрипку геніального майстра намагався вивезти громадянин України, який через пункт пропуску "Орлівка" слідував до Болгарії на автомобілі".

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Деталі: Повідомляється, що чоловік хотів перетнути кордон через "зелений коридор", але на підставі оцінки та аналізу ризиків автомобіль було переведено до "червоного коридору".

 

При перевірці у багажному відділенні авто, серед різноманітних пакунків та валіз, на самісінькому дні у картонній коробці було виявлено футляр зі скрипкою. На нижній деці музичного інструменту - напис "Antonius Stradiuarius cremonensis facibat annо 1742".

 

У футлярі знаходилися також смичок та набір струн, виготовлені за радянських часів.

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Жодних дозвільних документів на їх вивезення з України у громадянина не виявилося.

Відповідно, митники вилучили скрипку, смичок та набір струн. Їх цінність та вартість визначить експертиза, а подальшу долю – суд.

Теми: митницяОдесаконтрабанда
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