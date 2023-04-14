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Из Украины в Болгарию пытались вывезти скрипку Страдивари

Станислав ПогориловПятница, 14 апреля 2023, 15:47
Из Украины в Болгарию пытались вывезти скрипку Страдивари
Фото: Одесская таможня

Одесские таможенники предотвратили вывоз из Украины в Болгарию оригинальной скрипки Страдивари без разрешительных документов.

Источник: пресс-служба Одесской таможни, пресс-служба ГПСУ

Дословно: "Старинную скрипку гениального мастера пытался вывезти гражданин Украины, который через пункт пропуска "Орловка" следовал в Болгарию на автомобиле".

Детали: Сообщается, что мужчина хотел пересечь границу через "зеленый коридор", но на основании оценки и анализа рисков автомобиль был переведен в "красный коридор".

 

При проверке в багажном отделении авто, среди различных пакетов и чемоданов, на самом дне в картонной коробке был обнаружен футляр со скрипкой. На нижней деке музыкального инструмента - надпись "Antonius Stradiuarius cremonensis facibat annо 1742".

 

В футляре находились также смычок и набор струн, изготовленные в советское время.

Никаких разрешительных документов на их вывоз из Украины у гражданина не оказалось.

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Соответственно, таможенники изъяли скрипку, смычок и набор струн. Их ценность и стоимость определит экспертиза, а дальнейшую судьбу - суд.

Темы: таможняОдессаконтрабанда
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