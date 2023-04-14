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"Зливи" документів Пентагону: заарештованому військовому пред'явили обвинувачення

"Європейська правда"П'ятниця, 14 квітня 2023, 18:11

Військовослужбовцю Національної гвардії американського штату Массачусетс Джеку Тейшейрі у п’ятницю оголосили обвинувачення у справі про витік секретних документів Міноборони США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Тейшейру, який у п’ятницю постав перед судом у Бостоні, звинувачують у несанкціонованому утриманні й передачі інформації про національну оборону, а також у несанкціонованому вилученні секретної інформації та оборонних матеріалів.

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Наступної середи, 19 квітня, суд має обрати Тейшейрі запобіжний захід. Прокуратура просить помістити його під варту до початку суду.

21-річного військовослужбовця розвідувального крила Національної повітряної гвардії Массачусетса напередодні арештувало Федеральне бюро розслідувань.

Тейшейру ідентифікували як можливого винуватця "зливу" секретних документів. За даними ЗМІ, він був адміністратором онлайн-групи, в якій поширював таємні розвідувальні дані Пентагону, зокрема про обороноздатність України.

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Як відомо, протягом останніх тижнів у соцмережах опублікували величезну кількість документів американської розвідки. У зв'язку з цим Мін'юст США розпочав розслідування витоку, що може тривати кілька місяців.

Державний департамент США стверджує, що інцидент із публікацією секретних документів американського міністерства оборони не вплине на підтримку України в її війні з Росією.

Детально про витік секретних документів читайте у статті Військова (не)таємниця: що відомо про витік секретних документів США або дивіться нове відео "ЄвроПравди".

Теми: США
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