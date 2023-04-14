"Зливи" документів Пентагону: заарештованому військовому пред'явили обвинувачення

Військовослужбовцю Національної гвардії американського штату Массачусетс Джеку Тейшейрі у п’ятницю оголосили обвинувачення у справі про витік секретних документів Міноборони США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Тейшейру, який у п’ятницю постав перед судом у Бостоні, звинувачують у несанкціонованому утриманні й передачі інформації про національну оборону, а також у несанкціонованому вилученні секретної інформації та оборонних матеріалів.

Наступної середи, 19 квітня, суд має обрати Тейшейрі запобіжний захід. Прокуратура просить помістити його під варту до початку суду.

21-річного військовослужбовця розвідувального крила Національної повітряної гвардії Массачусетса напередодні арештувало Федеральне бюро розслідувань.

Тейшейру ідентифікували як можливого винуватця "зливу" секретних документів. За даними ЗМІ, він був адміністратором онлайн-групи, в якій поширював таємні розвідувальні дані Пентагону, зокрема про обороноздатність України.

Як відомо, протягом останніх тижнів у соцмережах опублікували величезну кількість документів американської розвідки. У зв'язку з цим Мін'юст США розпочав розслідування витоку, що може тривати кілька місяців.

ВІДЕО ДНЯ

Державний департамент США стверджує, що інцидент із публікацією секретних документів американського міністерства оборони не вплине на підтримку України в її війні з Росією.

Детально про витік секретних документів читайте у статті Військова (не)таємниця: що відомо про витік секретних документів США або дивіться нове відео "ЄвроПравди".